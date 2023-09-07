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港聞

港聞二

事隔逾3年檢控 8．31案4人認罪1稱長期受壓

【明報專訊】2019年「8．31」港鐵太子站衝突有多人被捕，事隔逾3年半，11人今年5月被控當日於太子站附近干犯襲警、阻差辦公等罪。其中32歲男子早前承認無牌管有無線電通訊器具，昨於九龍城裁判法院被判160小時社會服務令。另有3人認罪，還押至9月27日判刑，以待索取背景報告；不認罪的6人連同押後答辯的1人，一併於11月6日作「審前覆核」。

1人藏通訊器具判社服 7人11月再訊

林秉軒（32歲、建築工人）早前承認無牌管有一套無線電收發機，主任裁判官蘇文隆昨判處160小時社服令。

劉汝恒（28歲）承認阻差辦公罪，劉洪發（26歲）、黎卓如（25歲）則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方求情時表示，警方一度稱釋放各人，但後來再次拘捕及檢控被告，被告承受長時間壓力，其中劉汝恒與相依為命的母親均曾因本案有尋死念頭，幸獲協助後有好轉。辯方又指當天站內十分混亂，劉汝恒不知所措，看到有人被按倒在地，做出錯誤判斷而上前嘗試觸碰對方。

同樣來自單親家庭的劉洪發，母親剛做膝頭手術，希望獲從輕發落，陪伴母親覆診。

根據3人承認的案情，2019年8月31日晚上，數以百計示威者在旺角彌敦道聚集，在警方驅散下進入旺角港鐵站大肆破壞、造成逾81萬元損失，登上列車。由於有示威者擋門讓更多人上車，示威者與乘客爆發衝突，列車抵達太子站後，雙方衝突升級，有乘客遭示威者以槌子、雨傘等襲擊。案情續指，警員接報到場制服一名男子時，劉汝恒上前嘗試拉開男子，最終亦被制服；警員其後亦制服劉洪發和黎卓如，分別在兩人身上搜出一支3B級雷射筆，在40米內直接照射會導致眼睛受損。

另外6名被告顧文軒、葉禮豪、蔡浩賢、郭俊駒、楊啟源、林秉軒及鍾日傑否認襲警、在公眾地方管有攻擊性武器等罪，許肇彰則申請押後答辯，以待索取進一步文件。7人一併押後於11月6日作審前覆核。

【案件編號：KCCC1429/22】

（反修例風暴）

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