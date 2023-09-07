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港聞

港聞二

多名議員指事關「訓示」 有稱「重複問都有紀錄」

【明報專訊】本報早前曾報道，今屆立法會議員出席會議及投票率低，近日又發生「立會好聲音」風波，立法會「班長」廖長江日前在議員群組發信函提及勤政指標包括出席率、投票率等。多名議員昨日表示，自上次「班長」提示至財委會會議，其間未再收到提示要出席會議或在席投票，但不諱言大家經過較早前一役後應「醒目」、「識做」，昨日財委會難得出席人數多、發言人數多，「肯定同（班長的）訓示有關」。

有議員則認為，昨日的踴躍開會發言現象反映情况「矯枉過正」，「鐘擺（效應）一擺就擺到另一邊」。對於會上有30多名議員申報與獲資助的機構有關連，該議員形容是「羊群效應」，立法會撥款是給予賑災基金，非個別機構，申報實屬非必要；至於昨日多名議員發言甚至重複提問，該議員稱部分人早前被傳媒點名開會「零發言」，難免有壓力，爭取發言可理解。

群起申報利益「羊群效應」

有稱「矯枉過正」

另一年資較短議員相信，下月立法會復會後，如昨日的「積極投入」仍會維持，特別是新議員或平時較少發言的議員，為免被指「零發言」，相信表現會更積極，「就算重複問，都有發言紀錄」，但該議員相信資深議員不會因此改變，指他們早掌握哪些場合需出席或發言。另一新議員也說，傳媒近期報道對議員當頭棒喝是好事，他們可及早修正，同意新一屆議會開局至今有點「走樣」。

有指議會走樣 報道助修正

區議會選舉12月舉行，不少立法會議員具政黨或地區背景，有議員表示，提名期10月底結束後，不少立法會議員11月要為參選黨友或地區好友落區、擺街站，屆時能否維持經常出席會議投票仍是未知數。

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