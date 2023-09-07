32人申報21不投票 「等公眾知點解不在席」

會議開始時有32名議員申報利益，當中21人稱不參與投票，結果罕有花約20分鐘申報，才進入議程。

颱風杜蘇芮於內地引發水災，賑災基金下現有9個機構原則上獲得撥款賑災，包括香港世界宣明會、工聯會救災慈善基金等。不少在席議員在9間機構中擁有職位或榮譽職銜，集中於工聯會救災慈善基金、香港島各界社會服務基金會、港區省級政協委員聯誼會基金及香港青聯交流基金。

有議員申報名銜 登記冊無列

工聯會議員中吳秋北為營運工聯會基金的成員之一，梁毓偉為青聯交流基金主席；蘇長荣、陸瀚民、梁熙等報稱於香港島各界社會服務基金會有職位。

本報記者翻查載於立法會網頁的議員個人利益登記冊，發現冊上並無部分議員會上申報的名銜，例如報稱為香港北京社團總會常務理事的李浩然、姚柏良、劉國勳、鄭泳舜，冊上均無記載理事職銜。

會議期間，商界（第一）議員林健鋒提出申報應於議員發言時間做，「如果這樣申報，就個個都要申報」。陳振英認為讓避席會議議員解釋理由，有助公眾了解，故議程前安排申報環節。據記者點算，申報時表明不討論議程的議員約11名，表示會發言的則有14人以上。