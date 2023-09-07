表決議員大增 發言超時有重複 財會審賑災撥款花近3小時 利益申報耗20分鐘

7000萬北上賑災 49舉手贊成

根據財委會文件，基金的未動用結餘約7200萬元，但為救助因颱風杜蘇芮導致水災、被波及的500萬名內地災民，合共向各賑災機構批出的撥款為8800萬元，加上900萬元的菲律賓風災和印度水災賑災申請，總額需9700萬元，政府也須為本年餘下時間預留撥款空間，故向財委會申請7000萬追加撥款。經過昨日近3小時討論後，根據本報記者點算立法會直播畫面，連同主席陳振英，表決時有59名議員在席，49人舉手贊成，部分議員事前已申報不就議案投票，最終撥款在不記名表決下通過。昨為財委會今年第二長會議，最長一次為今年3月討論簡約公屋項目，討論逾4小時（見下表）。

議員昨日的提問大多聚焦賑災基金如何審批撥款予9間負責北上賑災的機構、政府如何監察撥款、款項具體用途、給予申請撥款的賑災機構行政費用會否過高等（見右表），部分提問有重複成分，其中新界東南林素蔚、選委界陳永光、勞聯林振昇都關注機構行政費。今次批出撥款的9間機構中，7間為新申請機構，民建聯林琳關注它們是否具足夠能力賑災；政務司長陳國基回應稱，期望透過接納新申請機構使服務多元化，「不是來來去去兩三間，就負責派發物資」。

陳健波稱踴躍 何敬康：不特別覺

財委會前主席、保險界議員陳健波說，昨日會議中議員較以往踴躍提問及發言，透過官員及議員對答，有機會讓市民更了解撥款項目，認為有正面作用。選委界議員陳凱欣表示，尊重並樂見議員踴躍發言，相信各議員就今次撥款議題有不同問題，是否有重複應由公眾定奪。

新思維狄志遠稱，現時黨派間無競爭，昨日議員明顯較之前投入參與，應為好事。他認為，政府需面對日後議員質詢會增多，因議員「馬虎」，傳媒會監察，官員壓力相對亦較大，而議會討論時間更長是合理，「時間是值得花」，對議會和社會都是好事。新民黨何敬康則表示，並不特別感覺議員比以往更踴躍提問，「會議時間長，就會有更多議員發言」，不擔心無爭議的議案會因過多議員發言而延遲通過。