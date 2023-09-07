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《頭條新聞》辱警覆核案 通訊局港台工會各提上訴

【明報專訊】通訊事務管理局2020年裁定港台《頭條新聞》一集侮辱警方等投訴成立，港台工會聯同記者協會就該決定司法覆核，前年獲高院裁定部分覆核得直，同時維持通訊局就「驚方訊息」環節中藝人王喜從垃圾桶冒出一幕屬辱警的決定。與訟雙方昨在高院各就其敗訴部分上訴，通訊局稱主持語氣已反映誹謗成分，港台工會稱該環節針對警方取消巡邏一事而非整個警隊。上訴庭表示將於9個月內頒判辭宣判。

涉及投訴的是已停播的《頭條新聞》於2020年2月一集「無品芝麻官」及「驚方訊息」兩個環節之內容。原審裁決「無品芝麻官」主持指「醫生呀，你唔夠口罩就早啲出聲吖嘛，衙差（意指警察）就大把有得剩」無違反《電視節目守則》；「驚方訊息」王喜打扮成警員從垃圾桶冒出稱「𠵱家仲取消徒步巡邏，唔使行咇」一部分則違守則。

通訊局代表：港台沒警方口罩「大把有剩」證據

原審認為節目諷刺警方囤積大量口罩，但局方沒發現內容有不準確之處，難指控節目未有確保內容準確。代表通訊局的資深大律師陳樂信昨稱，需考慮節目於社會處於疫情的語境下提及警方囤積口罩。雖然當時口罩短缺及警方有口罩物資為事實，但是港台並無證據證明警方口罩存量「大把有得剩」的言論真確，以及節目主持語氣已反映誹謗成分，故局方裁定《頭條新聞》違反要確保節目資料準確上沒犯錯。

工會代表：核實內容真偽責在局方

通訊局一方亦稱，《頭條新聞》作為個人意見節目，有責任採取合理手段確保資料真確。代表港台工會及記協的大律師譚俊傑則稱，已有足夠報道支持當時醫護人員口罩短缺，而警方有口罩亦屬事實，况且核實內容是否真偽責任在局方。

港台工會及記協一方亦就「驚方訊息」陳辭，稱節目基於新聞報道核實下以誇張手法諷刺警方取消巡邏制度。上訴庭副庭長關淑馨關注，警方只在部分地區暫停巡邏，而節目內容似是說成警方全面取消巡邏制度，譚稱有關內容採用誇張手法。譚又說，節目製作組兩度邀請警方上節目回應批評但被拒，通訊局沒考慮這點，故原審就節目符合表達多方面意見守則的裁決合理。

【案件編號：CACV579、584/21】

相關字詞﹕記協 港台工會 頭條新聞 通訊事務管理局

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