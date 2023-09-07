憶兒即淚流 22歲死者母盼「嚴懲始作俑者」

「一定要給死者家屬一個交代，我每天以淚洗臉，過得生不如死，下半輩子也就這樣了。」潘太憶起兒子時難忍淚水。她的兒子是事故中最年輕死者、22歲工程師助理潘浩鈺。

「一定要給死者家屬一個交代」

今日是事件一周年，是潘浩鈺的忌日。潘太說最近心情很差，痛失愛兒這一年來，日思夜盼，猶覺得兒子還在眼前，對着她笑，「這麼乖、這麼好的一個人，就這麼沒了，我一個人多淒慘呀……」

潘太今日會帶上兒子生前喜歡的食物拜祭，兒子生前的同學及同事也會同往，「我會和他（兒子）說，政府正在做了，希望調查到真相，嚴懲那些始作俑者」。她慨嘆自己「無知婦孺」，不熟悉法例，除等待政府調查事故，沒任何事能做。

「先過好每天」 患癌許太感激社會支援

另一死者41歲電工許文明出事後，遺下患末期乳癌妻子與兩名年幼女兒。談起丈夫離世，許太說作為家屬只能不去想、不去比較，先過好現在每一天。她感激這一年來社會給她的諸多支援，幫助她走出陰霾。昨日她又收到一封裝有月餅券的匿名信件，「在我接受治療的時候，很多事情我無法親眼看見，但很多人一直在幫助我」。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，該會一直協助及跟進該事故傷亡者家屬，與他們保持聯絡，以及向他們提供情緒及健康支援。此外，該會還提供職安話劇、減壓工作坊及賣旗等活動，希望讓家屬走出陰影。