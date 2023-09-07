明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

塌天秤一年 屋署控精進等4公司 另告4人 難屬：於事無補但警惕社會

【明報專訊】安達臣道房協資助出售房屋地盤去年9月7日天秤倒塌釀3死6傷，屋宇署昨公布完成事故調查，將向4間公司及4名人物提出共9項檢控。據了解，被起訴的包括項目總承建商精進建築有限公司、負責焊接檢測涉事天秤基座的分判商新科試驗有限公司等。翻查資料，兩公司已被發展局暫停所有工務工程類別的投標資格。死者家屬許太昨回應政府檢控決定，認為對家人「於事無補」，但可警惕社會，「希望（同類事故）以後不會再發生」。

屋宇署昨傍晚發新聞稿稱，據《建築物條例》檢控與工程直接有關的承建商等（見表），明年1月30日在觀塘裁判法院聆訊。本報昨向署方跟進查詢被起訴承建商及人物所涉責任及身分，署方引述其新聞稿稱，按一般程序提告詳情將於聆訊前一日在法院網頁公開。

精進新科被停投標 局方將研訊或延期除名

除檢控外，發展局已分別暫停兩間涉事承建商所有工務工程類別的投標資格至今年12月31日及明年10月16日。發展局收到調查報告後會安排研訊，按承建商於事故承擔的責任考慮採取進一步行動，包括延長暫停投標資格期限，甚至從認可名冊除名。翻查「認可公共工程承建商名冊」，兩間被暫停投標的涉事公司分別是精進建築及新科試驗。

精進註冊已屆 交委員會評審續期

另翻查屋宇署註冊名單，精進建築的一般承建商註冊今年4月已屆滿。屋宇署稱，據早前引入的強化安排，會轉交其續期申請予承建商註冊事務委員會面試及評審，再決定接受或拒絕有關申請，或需否施加額外條件接受申請。結構工程師倪學仁解釋，相關公司現仍可繼續工程，而署方押後續牌申請決定沒有期限，他估計署方可能要待法庭判決等資料再決定。

工權會：顯政府關心 田北辰：補漏進度慢

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文回覆查詢認為，比較以往事故，這次屋宇署行動顯示政府關心事件，信息正面。她期望法庭日後裁決可嚴懲涉事承建商，紓解傷亡者家屬傷痛。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，由事發到政府檢控相隔時間長，理解需時蒐證以確保公正，認為屋宇署最終檢控是好事。屋宇署正草擬加強對塔式起重機提供支撐的臨時工程的監管，今年內會提交建議予相關持份者及《地盤監督作業守則》的技術委員會討論，田北辰認為事故後最重要是盡快修補監管漏洞，惟至今更新監管守則「十畫都冇兩撇」，質疑進度緩慢。

另外，房協早前回應本報上月底查詢稱，有關承建商仍按合約進行相關工程，並重申項目預計2025/26年建成，暫未訂定推售時間。肇事的精進建築另正被房委會暫停投標資格，房委會昨稱相關政府部門檢控工作仍在進行，房委會會密切留意事件發展及適時跟進。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕建築物條例 屋宇署 精進建築有限公司 新科試驗有限公司 安達臣道意外 天秤意外

上 / 下一篇新聞

憶兒即淚流 22歲死者母盼「嚴懲始作俑者」
憶兒即淚流 22歲死者母盼「嚴懲始作俑者」
《頭條新聞》辱警覆核案 通訊局港台工會各提上訴
《頭條新聞》辱警覆核案 通訊局港台工會各提上訴
表決議員大增 發言超時有重複 財會審賑災撥款花近3小時 利益申報耗20分鐘
表決議員大增 發言超時有重複 財會審賑災撥款花近3小時 利益申報耗20分鐘
32人申報21不投票 「等公眾知點解不在席」
32人申報21不投票 「等公眾知點解不在席」
多名議員指事關「訓示」 有稱「重複問都有紀錄」
多名議員指事關「訓示」 有稱「重複問都有紀錄」
事隔逾3年檢控 8．31案4人認罪1稱長期受壓
事隔逾3年檢控 8．31案4人認罪1稱長期受壓
煽動傷警案 被告稱僅「鬥氣」
煽動傷警案 被告稱僅「鬥氣」
兩月六赴迎新營涉四案 姦案教大生年初捲性侵 警：一直調查
兩月六赴迎新營涉四案 姦案教大生年初捲性侵 警：一直調查
前港超葉嘉宇控強姦 事主內褲驗出DNA
前港超葉嘉宇控強姦 事主內褲驗出DNA
涉誘未成年少女賣淫 10人落網包括日籍女優
涉誘未成年少女賣淫 10人落網包括日籍女優
六旬業主闖單位強吻女生掐胸 官斥狂妄判囚9周
六旬業主闖單位強吻女生掐胸 官斥狂妄判囚9周
指龍華酒店拖貨款貸款 內地商人追討3957萬
指龍華酒店拖貨款貸款 內地商人追討3957萬
「香港夜繽紛」下周四西九啟動 灣仔海濱夜市有小食 業界盼「唔使吓吓北上消費」
「香港夜繽紛」下周四西九啟動 灣仔海濱夜市有小食 業界盼「唔使吓吓北上消費」
重建深水埗基線研究 團體憂休憩地偏遠重置
重建深水埗基線研究 團體憂休憩地偏遠重置
珍禽異獸寵物 港7年進口520萬 WWF指全球最大引入地區 促加強監管
珍禽異獸寵物 港7年進口520萬 WWF指全球最大引入地區 促加強監管
莫德納二價 月中供港私醫
莫德納二價 月中供港私醫
大灣區GBA專題：「深港一卡通」面世 內地出行更方便
大灣區GBA專題：「深港一卡通」面世 內地出行更方便
替代框架承認同性伴侶 平權組織倡涵生老病死
替代框架承認同性伴侶 平權組織倡涵生老病死
土力處創新監測填土 省人手時間 料4年回本
土力處創新監測填土 省人手時間 料4年回本
部分電腦系統遭入侵 數碼港：已報警檢視安全設施
部分電腦系統遭入侵 數碼港：已報警檢視安全設施
【Emily】攪珠復常 「失魂魚」增 六合彩4400萬無人拎 年升47%
【Emily】攪珠復常 「失魂魚」增 六合彩4400萬無人拎 年升47%
【Emily】財會中場 梁熙護眼再戰
【Emily】財會中場 梁熙護眼再戰
【Emily】港燈「流動供電孖寶」 零排放冀代柴油機
【Emily】港燈「流動供電孖寶」 零排放冀代柴油機
【Emily】長洲戲院文化區開幕 大笪地有戲睇
【Emily】長洲戲院文化區開幕 大笪地有戲睇
【Emily】前副刑檢專員 林穎茜任高院暫委法官
【Emily】前副刑檢專員 林穎茜任高院暫委法官
【Emily】調查：避危國安內容 七成校缺YouTube指南
【Emily】調查：避危國安內容 七成校缺YouTube指南
【Emily】「香港蔬菜」郵品今起發售
【Emily】「香港蔬菜」郵品今起發售