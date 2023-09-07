塌天秤一年 屋署控精進等4公司 另告4人 難屬：於事無補但警惕社會

屋宇署昨傍晚發新聞稿稱，據《建築物條例》檢控與工程直接有關的承建商等（見表），明年1月30日在觀塘裁判法院聆訊。本報昨向署方跟進查詢被起訴承建商及人物所涉責任及身分，署方引述其新聞稿稱，按一般程序提告詳情將於聆訊前一日在法院網頁公開。

精進新科被停投標 局方將研訊或延期除名

除檢控外，發展局已分別暫停兩間涉事承建商所有工務工程類別的投標資格至今年12月31日及明年10月16日。發展局收到調查報告後會安排研訊，按承建商於事故承擔的責任考慮採取進一步行動，包括延長暫停投標資格期限，甚至從認可名冊除名。翻查「認可公共工程承建商名冊」，兩間被暫停投標的涉事公司分別是精進建築及新科試驗。

精進註冊已屆 交委員會評審續期

另翻查屋宇署註冊名單，精進建築的一般承建商註冊今年4月已屆滿。屋宇署稱，據早前引入的強化安排，會轉交其續期申請予承建商註冊事務委員會面試及評審，再決定接受或拒絕有關申請，或需否施加額外條件接受申請。結構工程師倪學仁解釋，相關公司現仍可繼續工程，而署方押後續牌申請決定沒有期限，他估計署方可能要待法庭判決等資料再決定。

工權會：顯政府關心 田北辰：補漏進度慢

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文回覆查詢認為，比較以往事故，這次屋宇署行動顯示政府關心事件，信息正面。她期望法庭日後裁決可嚴懲涉事承建商，紓解傷亡者家屬傷痛。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，由事發到政府檢控相隔時間長，理解需時蒐證以確保公正，認為屋宇署最終檢控是好事。屋宇署正草擬加強對塔式起重機提供支撐的臨時工程的監管，今年內會提交建議予相關持份者及《地盤監督作業守則》的技術委員會討論，田北辰認為事故後最重要是盡快修補監管漏洞，惟至今更新監管守則「十畫都冇兩撇」，質疑進度緩慢。

另外，房協早前回應本報上月底查詢稱，有關承建商仍按合約進行相關工程，並重申項目預計2025/26年建成，暫未訂定推售時間。肇事的精進建築另正被房委會暫停投標資格，房委會昨稱相關政府部門檢控工作仍在進行，房委會會密切留意事件發展及適時跟進。

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