【Emily】認知障礙檢測車長駐中大 贊助人林青霞：打乒乓預防

憶家姑帶病生活十數載

林青霞成為活動計劃大使，契機係聽到曾為高錕家庭醫生嘅朋友趙夏瀛介紹。林青霞同Emily講，暫時唯一接觸過嘅認知障礙症患者係佢家姑，對方確診已經係十幾廿年前，「一開始唔知道，以為係記性差」，後來發現佢不斷問同一個問題，情緒不穩又常現驚恐，檢查完先知道原來係患病所致，確診時病情大約發展到中期，帶病生活咗十幾年。

林青霞話，家人為咗令家姑放心周邊環境嘅變化，特登稱呼請嚟照顧佢嘅護老員做「朋友」，住院時家姑擔心使費大，家人又𧨾佢話住病房係「送嘅」。

高錕妻鋪黑地氈防夫走失

林青霞仲分享一個高錕患病時嘅趣聞，佢話認知障礙病人分辨唔到深色物件，知道高錕太太黃美芸將門口地氈換成黑色，等高錕望到地氈以為門口有個窿，就唔會自己走出屋企，大讚高錕太太照顧得好好。

至於林青霞預防認知障礙嘅方法，就係每日抽半個鐘至個半鐘打乒乓波，由疫情前開始培養嘅呢個習慣，到𠵱家已經三四年，雖然佢話一開始並唔係為咗預防認知障礙，但後來知道做運動有預防功效，就更加堅持喇。

「腦智同護」計劃希望增加市民對認知障礙症嘅認知，將長駐中大嘅檢測車預計會幫800個年長高危者做初步評估，如果係輕症病人同照顧者，就會幫佢哋度身訂做一啲跟進方案，計劃詳情稍後公布。