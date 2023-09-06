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登機橋塌 機管局：入水短路自動下降

【明報專訊】機場中場客運廊一條暫停使用的登機橋前晚塌下，無人受傷。機管局昨稱，初步調查顯示登機橋安全設施控制箱受上周末颱風影響入水而產生短路，令安全裝置啟動，將登機橋緩慢下降至地面，現時該橋已恢復正常位置，將進一步檢查維修。有專家形容意外罕見，相信事件涉及安全設施控制箱的防水防護膠邊老化，因而滲水，促局方加強檢查及防護。

控制箱滲水觸動安全裝置

機管局稱，所有類似設計登機橋全部位於因疫情期間旅客減少而現正關閉的中場客運廊，局方已通宵完成檢查所有類似設計登機橋，暫沒發現同樣問題。機管局強調今次肇事登機橋位於中場客運廊，非運作範圍，對機場運作沒影響。

盧覺強：颱風下應妥善存放

理大機械工程學系前工程師盧覺強指出，控制箱理應有封膠邊防水，不排除今次事件因膠邊老化鬆脫，致雨水滲入控制箱內。他指登機橋連接候機樓登機口及飛機艙門，讓乘客及機組人員可不受天氣影響，直接通過登機橋步進飛機，故登機橋所用物料理應可承受風雨吹打，形容今次意外情况罕見；而一般年檢只會檢查控制箱內的功能可否如常操作，建議今後機管局一併檢視所有登機橋部件的保養情况，加強防水防護。

盧又認為登機橋部件設計上不應出現滲漏，但若遇颱風，為保安全不應在戶外閒置登機橋，估計機管局如有妥善存放，今次意外可避免。

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