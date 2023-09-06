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港聞二

疫後馬會投注創新高 稅款捐款359億破紀錄

【明報專訊】疫後經濟下滑，但馬會總投注額仍創新高。馬會昨公布2022/23財政年度業績，總投注額合共近3048億元，創下最高紀錄，去年底世界盃貢獻部分增幅，足球博彩投注額按年增逾9%至接近1569億元。受投注額帶動，博彩稅、利得稅、獎券基金撥款和慈善捐款合共近359億元，亦創歷史新高。

總投注3048億 足球博彩續佔半

馬會未來5年須向政府繳交合共120億元「額外足球博彩稅」。馬會對政府徵收「額外足球博彩稅」表示理解，但重申非常關注博彩稅率日後會否永久調高，因現稅率已遠高其他地區。

馬會資料顯示，2022/23財政年度錄得總投注額合共3047.99億元，較2021/22年度的2900.44億元，增5.1% ；其中足球博彩投注額佔逾半，由1437.98億元升至1568.76億元，增幅9.1%；期內賽馬投注額亦錄得逾1403億元，與前一年相若，繼續是足球博彩投注額高於賽馬投注額。至於六合彩，則因期內恢復每周攪珠3次，投注額由前一年度的58.5億元，增至去年度的75.6億元，升幅接近三成（見表）。

攪珠復常 六合彩投注增三成

馬會須向政府繳交合共269.58億元的博彩稅，及5.39億元的利得稅；馬會同期亦撥款11.34億元予獎券基金，即合共向政府貢獻約286.3億元；馬會慈善信託基金亦審批撥捐72.64億元，較對上一年65.9億元多約一成。

馬會未來5年須向政府繳交合共120億元的「額外足球博彩稅」，其中6億元在2022/23財政年度入帳，令馬會稅務支出增加，馬會從足球博彩業務所得收入維持在98億元，與去年大致相同。

指稅率遠超他區 關注「永升不降」

馬會表示，現時繳納足球博彩稅率為毛利潤的50%，而澳門僅25%；賽馬博彩稅率最高更達75%，與日本40%水平相比，幾乎是兩倍，而英國、美國及澳洲的賽馬博彩稅率甚至更低。

另外，馬會昨日在周年大會上，由遴選會員選出羅啟華為新任董事，填補李家祥今年5月因年屆70歲退任而騰出的空缺，任期3年。另陳智思、馮婉眉及黃嘉純均獲選連任，任期各3年。新一屆董事局選出利子厚及廖長江，分別連任2023/24年度馬會主席及副主席。

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