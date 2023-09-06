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港聞

港聞二

稱沿途聞慘叫欲伸援手 理大衝突護士控集結

【明報專訊】2019年理大衝突期間，大批市民前往尖沙嘴科學館一帶試圖接近校園，事後逾百人被捕，涉非法集結的9人中有2男認罪，餘下7人昨續於區院受審。據控方開案陳辭，被捕男護士在警誡下稱，當日下班後路經尖沙嘴聽到很多慘叫聲，遂上前查看有否傷者需協助治理；另一名被告則表示，打算在理大附近派水。

不認罪7人為王晋彥（案發時20歲，下同）、鄭康成（20歲）、賴恒基（28歲）、趙穎琪（22歲）、葉佩珊（24歲）、羅芷君（21歲）及王伊婷（28歲），涉在科學園廣場一帶參與非法集結；王伊婷另否認管有雷射筆。

一被告稱擬到附近派水

控方開案陳辭稱，2019年11月18日上午約8時許，警方由科學館道進入科學館廣場展開包圍，拘捕7名被告。鄭康成警誡下表示路經尖東，無「搞事」，但承認與友人尾隨人群並買了一箱水準備派發，打算看看理大附近有沒有人需要樽裝水。他們看見警方舉旗警告時害怕，隨後雙雙被截停拘捕，身上的眼罩、防毒面具等是用作預防催淚煙，並打算向別人提供手套。

賴恒基為註冊護士，他稱當日早上在東區醫院值班後回家，隨後在柴灣乘港鐵前往尖沙嘴，想看看有沒有交通工具返回馬頭圍邨寓所。他途徑尖沙嘴時聽到很多人叫囂和慘叫，遂上前查看有否傷者需協助治理，而戴口罩是因為擔心催淚煙的殘留物及成分。7人中只有葉佩珊報稱為尖沙嘴當區居民，個別被告身上搜出剪刀、頭盔等，王伊婷身上另有雷射裝置。

【案件編號：DCCC 856/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 非法集結罪 理大救援戰 反修例事件

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