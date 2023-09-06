拒4中大生上訴 官指擲物可致10車相撞 不認同身處現場拍攝 「法庭開始失去耐性」

4名上訴人依次為劉晉旭（定罪時23歲，下同）、高梓斌（23歲）、陳歷釋（20歲）及許貽顓（22歲）。高、許兩人原不服定罪及刑期上訴，兩人昨於庭上確認只會就刑期上訴，撤回定罪上訴，餘下陳就定罪提上訴，劉、高、許3人則不服刑期上訴。同案被告符凱晴則沒提上訴。

代表陳歷釋的大律師潘兆斌就定罪上訴陳辭稱，陳身處現場鼓勵他人參與暴動，並非唯一無可抗辯的推論。他爭議記者與示威者同樣戴頭盔、防毒面罩，裝束有相似之處，故原審法官不能排除陳身處現場拍攝。

官：能分辨記者示威者

法官潘敏琦則質疑陳沒有作供，沒有基礎要求法庭作其他推論，反問「我點解要同你想像有呢啲可能呢？」法官彭偉昌亦指出明顯能分辨記者與示威者，而針對陳的證據有「壓倒性」，直言「法庭對呢啲咁嘅陳辭開始失去耐性」。

指鼓吹與參與罪責相同

會判相同刑期

法庭續處理另3人的刑期上訴，上訴方爭議本案的量刑起點重，例如在2016年旺角衝突的楊家倫案，被告有親手縱火，而本案則無證據指被告有做任何行為。法官彭偉昌認為鼓勵他人與直接參與暴動者的罪責完全相同，他會判處相同的刑期；法官彭寶琴則指出，本案涉及大規模擲汽油彈，案件背景亦不同，兩案難以「同日而語」，又質疑比較不同案件的判刑是「沒完沒了」。

法庭另關注當時示威者有何意圖，上訴方重申沒有相關證據，法官彭寶琴則認為從證據推論示威者是要衝擊警方防線，令警方無法阻止他們擲物落二號橋。法官彭偉昌亦指出若有人物擲路軌或高速公路，可令火車出軌或「10車連環相撞」。

【案件編號：CACC 243/21】

（反修例風暴）