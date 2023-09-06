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港聞

港聞二

李：行會示威區不重設 立會議員表現佳

【明報專訊】以往行政會議每周召開前容許市民直接向特首請願，安排自疫情暫停至今。特首李家超昨日表示認為毋須重設，稱市民可透過不同方式表達意見，形容「渠道太多」。社區組織協會副主任施麗珊對安排感可惜，認為行會前請願是市民親身向特首表達意見的「唯一時間」。另外，近期立法會議員表決參與率低、舉行演唱會等事件引起爭議，李家超昨回應稱今屆立法會表現良好，強調議員受到傳媒和公眾監督。

指市民表達途徑「太多」

疫情前，每周召開行會前，金鐘特首辦均設示威區。李家超昨早出席行會前見記者，被問到會否恢復有關安排時表示，市民有很多途徑向政府表達意見，包括信件、電郵、電話等，「其實渠道太多」，因此毋須在行會前特別安排請願環節，「如果有任何請願信，可以隨時交給政府，亦可以隨時交給我」。他說，自己會經常落區接觸市民，相信公眾可直接向官員表達意見。

施麗珊對安排感可惜，認為行會前請願環節是市民親身向特首表達意見的難得機會，可當面向特首「講多兩句」。她說，團體平時難以約見特首，其他途徑始終沒法代替親身請願，冀政府重設示威區，或另設渠道予市民定期向特首發聲。

民主黨籲廣開言路

民主黨主席羅健熙認為，政府接收意見的渠道「不會有太多，只會嫌不夠多」，反問設立示威區有何難度及壞處，質疑李家超不想直接面對市民，冀當局「廣開言路」。

立法會議員的表現近期引起爭議，本報早前報道今屆立法會通過的政府法案當中，三分之二表決時在席議員不足半數；13名立法會議員原定出席「立會好聲音」演唱會，早前臨時取消。李家超昨被問到新選制下立法會議員表現，回應稱議員表現良好，會批評政府及與當局維持溝通、提出大量建議改善政策等，強調立法會議員受傳媒和公眾監督，相信他們願意聆聽意見。

另外，民主黨原定周一舉行籌款晚宴，惟先後遭酒店及酒樓推卻預訂而取消，李家超回應指活動屬私人性質，「私人組織自己的事，我對於私人活動無評語」。至於民主黨參選區議會的「入閘」問題，李家超重申任何人只要效忠特區及《基本法》，都歡迎參選。

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