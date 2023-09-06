十一復放煙花 下周公布搞活夜經濟 李家超稱多商場積極參與 推優惠延長營業

李家超表示，財政司長和副司長正籌備推動夜間經濟活動工作，並已聯絡業界，形容反應正面，多稱會積極參與，例如不少商場會舉辦多元化活動、推出優惠及延長營業，亦有不同活動將在地區舉行，「搞旺和搞活我哋嘅夜市」，希望下周公布細節。

新世界：積極支持配合

本報昨向多間地產商查詢對政府籌備推動夜間經濟活動的回應，新世界發展發言人回覆稱，集團會積極支持和配合政府推動夜經濟，並延長商場部分日子的營業時間，舉辦夜間活動吸引人流，「共同燃亮香港夜經濟」。

本港上一次舉辦國慶煙花匯演已是2018年，其後分別因為反修例示威及新冠疫情而取消。李家超稱除國慶煙花匯演外，亦會有一連串慶祝及優惠活動配合，務求令香港夜間「活起來，動起來」。

中小企食店尖沙嘴辦夜市

指夜經濟不止商場「開夜啲」

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華日前在facebook表示，即將會在尖沙嘴舉行夜市，呼籲有興趣「搞下小生意」及推廣品牌者聯絡。林瑞華接受本報查詢稱，該夜市由私人發展商主辦，場內包括食店及乾貨，亦有現場表演等，預計本月底舉行。他說，目前平日夜市生意仍較淡靜，生意僅恢復至疫情前一半，希望透過活動推動本港夜市。

對於有商場會延長營業，林瑞華認為政府不能只單靠「開夜啲」以支持夜經濟，而是要吸引外國遊客及商人來港，重啟他們對香港市場的信心。他說，香港經濟不能只靠旅遊，「係好多唔同商務客嚟做投資、合作，再帶動嘅旅遊係跟住嘅副產業」。

酒吧業「睇睇點配合」

未憂商場夜收分薄

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，民政事務總署上周曾與他們洽辦夜市，但協會剛完成酒吧文化節，而籌備大型活動最少要4個月至半年，故最後沒參與。他說協會仍會舉辦以酒吧為主題的現場活動，目前仍在籌備，料下月推出，「其實我也想看特首佢哋做第一輪係點，之後再睇睇點配合」。他又稱不擔心酒吧生意會被商場分薄，認為商場店舖主要為零售，與酒吧客路不同。