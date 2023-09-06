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港聞二

將軍澳創新園租平 啟用逾年30企業進駐

【明報專訊】香港科技園前年將大埔、元朗及將軍澳3個工業邨，改名及定位為「創新園」，以推動香港創新、設計及製造產業，其中將軍澳創新園數據技術中心目前有逾30間企業進駐，主要從事資訊及通訊科技及物聯網等業務。多間企業均表示進駐中心的最大誘因是租金優惠，有企業更稱中心租金較市面低約一半。

AI字幕生成公司：助接觸客戶

提供AI廣東話字幕生成的「集智坊」去年進駐將軍澳數據技術中心，其客戶總監馮兆軒直言，進駐最大原因是科技園提供租金優惠，租金較於市面租用辦公室便宜約一半，而科技園亦有助接觸更多客戶群。

馮兆軒說，將言語轉換文字的技術一直存在，例如普通話、英文及西班牙文，但未有支援廣東話，故公司2020年製作AI廣東話字幕生成工具，去年底更新引擎後，更可將港人「中英夾雜」的說話轉換成書面語，準確率98%，目前多名YouTuber及多間製作公司都有使用。

研客服機械人公司讚空間充裕

去年底進駐中心的「藍點子」主要提供智能酒店服務，例如酒店住客可透過客服機械人辦理入住、即場付款及提取匙卡等服務，藍點子聯合創辦人及行政總裁梁仲明表示，創新園除了提供租金優惠、中心設備先進，辦公室空間亦非常充裕，有助研發產品。

梁仲明表示，他留意到酒店業在新冠疫情期間及現時缺乏前台員工，很多時客人在櫃台排隊等候辦理入住手續需0.5至1小時，客服機械人有助減輕前台職員工作量，解決業界人手不足問題，亦可讓酒店「無紙化」，從而提升酒店在環境、社會和企業管治（ESG）的形象。

梁稱，至今已有逾30間酒店採用客服機械人，包括本港、澳洲、馬來西亞及新加坡，其中本港約有8至10間酒店採用，今年第四季亦會擴展至內地及澳門。

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