古洞站月內動工 較預算貴七成

港鐵：隧道上建站 工程複雜

古洞站設於東鐵線落馬洲站及上水站之間，同時屬擬建的北環線第一期，將來會接駁第二期北環線主線。港鐵稱，古洞站將是全港首個在營運中鐵路隧道上興建的新車站，工程非常複雜。

兩項目附近10.7公頃地供港鐵發展

屯門南延線則為現有屯馬線以高架橋向南延伸約2.4公里、興建位於第16區的中途站，以及屯門碼頭附近的屯門南終站。

政府發言人稱，古洞站及屯門南延線項目均以「擁有權」模式推展，由港鐵負責融資、設計、建造、營運及維修。以今年7月價格計算，古洞站項目預算約98億元，當中包括古洞站建造成本約59億元，以及39億北環線主線詳細規劃與設計及部分前期工程開支。屯門南延線項目建造成本預算則約158億元。

行會亦批准向港鐵批出毗鄰古洞站附近共約4.7公頃用地，作高中密度住宅發展，以及屯門第16區約6公頃用地，發展綜合商業及住宅物業。政府將從按「設有鐵路」基礎評定十足市值地價中，扣除一筆過金額，作為對兩項目的資助，古洞項目會扣151.6億元，屯門南延線項目會扣約242億元。