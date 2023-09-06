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港聞二

古洞站月內動工 較預算貴七成

【明報專訊】行政長官會同行政會議昨日批准港鐵古洞站及屯門南延線項目財務安排，運輸及物流局與港鐵簽訂工程項目協議，兩項目均於本月內動工，古洞站2027年12月竣工，屯門南延線預計2030年12月底前竣工。政府對兩項目造價按今年7月價格計算，翻查資料，最新估價較2015年12月大幅上調，古洞站現需約59億元，較當年預算35億元貴近七成；屯門南延線項目現需約158億元，較當年估114億元高近四成。

港鐵：隧道上建站 工程複雜

古洞站設於東鐵線落馬洲站及上水站之間，同時屬擬建的北環線第一期，將來會接駁第二期北環線主線。港鐵稱，古洞站將是全港首個在營運中鐵路隧道上興建的新車站，工程非常複雜。

兩項目附近10.7公頃地供港鐵發展

屯門南延線則為現有屯馬線以高架橋向南延伸約2.4公里、興建位於第16區的中途站，以及屯門碼頭附近的屯門南終站。

政府發言人稱，古洞站及屯門南延線項目均以「擁有權」模式推展，由港鐵負責融資、設計、建造、營運及維修。以今年7月價格計算，古洞站項目預算約98億元，當中包括古洞站建造成本約59億元，以及39億北環線主線詳細規劃與設計及部分前期工程開支。屯門南延線項目建造成本預算則約158億元。

行會亦批准向港鐵批出毗鄰古洞站附近共約4.7公頃用地，作高中密度住宅發展，以及屯門第16區約6公頃用地，發展綜合商業及住宅物業。政府將從按「設有鐵路」基礎評定十足市值地價中，扣除一筆過金額，作為對兩項目的資助，古洞項目會扣151.6億元，屯門南延線項目會扣約242億元。

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