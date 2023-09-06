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處河套西翼 科學園深圳分園明啓用 出席國新辦記招 陳國基：深圳園區發展與港「不謀而合」

【明報專訊】國務院新聞辦昨在北京舉行記者會，介紹《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》（下稱《規劃》），深圳市委副書記及市長覃偉中表示，將「舉全市之力」推進河套合作區建設，又透露香港科學園深圳分園明日（周四）正式啟用。昨日赴京出席記者會的政務司長陳國基在會上表示，河套「深圳園區」發展與港「不謀而合」，會繼續積極合作，確保人流、物資流、數據流都能暢通流動。

根據《規劃》，河套深港科技創新合作區包括「深圳園區」與「香港園區」兩部分，前者佈局包括「一心兩翼」，即中心區域、西翼及東翼用地（見圖）。覃偉中昨日表示，香港科學園深圳分園明日正式投入使用。根據香港科技園公司向傳媒發出的採訪邀請函，覃偉中、本港副財政司長黃偉綸、創新科技及工業局長孫東及科技園公司管理層，將在明早赴深圳出席深圳分園的開幕典禮。

根據科技園公司網頁，深圳分園總面積33.4萬平方呎，核心科技領域包括醫療科技、大數據及人工智能、機械人、新材料、微電子、金融科技及可持續發展技術。深圳分園將為進駐企業在人才招聘和培育、業務拓展、上市及融資等方面提供支援。

4任務 探索國際數據跨境

國家發改委黨組成員郭蘭峰在會上表示，河套合作區有四項重大任務，包括協同香港打造國際一流科技創新平台、建設具國際競爭力的產業「中試轉化基地」、構建國際化的科技創新機制、塑造國際化高品質的科研生活社區等。當中措施包括方便科研人員進出、探索國際互聯網數據跨境安全有序流動等。

覃偉中透露，目前已在深圳園區匯聚12名海內外院士、3000多名科研人員，並已設立大灣區量子科學中心、金磚國家未來網絡研究院等高端科研機構；深圳園區明天將舉行活動，約有40個項目集中簽約進駐。

至於港深園區銜接，陳國基形容，深圳園區中試轉化的發展定位，重點提到信息技術、生物醫藥，以及人工智能與數碼經濟，與《香港創新科技發展藍圖》及香港園區將聚焦的產業「不謀而合」。他表示，除了兩地政府層面，港深創新及科技園公司董事局未來會繼續與深圳園區公司就園區發展、產業鏈安排等密切溝通；兩地政府亦會爭取試行專屬跨境政策，確保人流、物資流、數據流都能暢通流動，以將合作區塑造成世界級的創新平台。

陳稱，香港園區第一期的首3座大樓將按原定時間表，於2024年底起陸續建成。

相關字詞﹕香港園區 深圳園區 河套深港科技創新合作區 河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃

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