先後4女子報案 涉多處案發地 教大迎新風波 28歲男涉非禮窺淫被捕

李家超：大學內性侵不能容忍

行政長官李家超昨在行會前見記者回應事件，表示對大學內發生性侵和其他違法行為「不能容忍」。李家超又指，若學生行為不違法，但違校規，校方亦有責任維持秩序。教大學生事務長許景輝昨致函全校師生，稱對事件感到「十分痛心及不安」。校方已啟動緊急應變機制，將成立專責小組全面檢視迎新營流程、指引和運作機制。

李家超提到，社會期望大學生日後是貢獻和發揮力量的棟樑，所以大學生更應在行為方面做好。李家超希望教育團體，尤其是大學，確保大學生有優良的學習環境，同時要提升學生行為，故大學應配合執法部門，確保盡快處理不當行為。李補充：「社會是有期望的，我們對大學生的培育投入了很多資源，學校是有責任的。」

許景輝昨致函全校師生，表示校方高度重視事件，強調大學絕不容許任何違法及違反校規的行為。若查明指控屬實，校方將按既定程序啟動懲處機制，「絕不姑息」。學生事務處同時會與相關同學保持聯絡，提供適切照顧和輔導支援。

教育局回覆查詢稱非常關注近日大學迎新營活動的個案，對學生違法違紀及欺凌行為「零容忍」。教育局已明確要求相關大學嚴肅處理有關迎新營活動的學生投訴，並配合執法機構調查，若發現投訴屬實，大學必定按機制採取紀律行動，嚴重者可被開除學籍。

其中一名涉事女生已向平機會投訴，平機會表達強烈關注，主席朱敏健指出，根據報道，有關行為可能違反《性別歧視條例》下關於性騷擾的條文，形容該行為不但損害有關學生的身心，更影響其大學生活和往後發展。平機會呼籲遭遇或目擊性騷擾的學生不要啞忍，應採取行動，包括盡快向學校、平機會或執法部門投訴。今年初，平機會為8間教資會資助大學推出性騷擾網上培訓課程，相關大學已要求學生參與課程。平機會現正為非教資會資助的大專院校製作另一套性騷擾網上培訓課程，預計將於2024/25年度推出。

迎新營異性舔手同性接吻

嶺大：正調查 深化正向教育

另外，網上流傳一片段顯示，嶺南大學今年一個迎新營裏有同性及異性學生接吻。片段見到蒙眼男女分別咬着朱古力餅乾條的兩端，然後雙方嘴唇愈來愈接近。其後有兩名男生接吻，有人用手機在旁錄影。有女生用手遮住雙眼後，與男生接吻；另有男生以舌頭舔女生的手指及嘴邊。

嶺大回覆查詢稱，正調查事件，如發現學生涉違規行為，將交學生紀律委員會處理。嶺大提到，明白年輕人對大學生活有正面期望，校方必會繼續深化正向教育工作，培養學生成為負責任的好市民。