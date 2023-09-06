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𨋢門夾繩拉升 唐狗𨋢外勒死 偕外傭入𨋢關門時衝出 專家指錯在沒捉緊

【明報專訊】堅尼地城一名外傭昨早帶3隻狗進入大廈升降機，關門一刻其中一隻唐狗突然衝出，升降機隨即關門上升，升降機門夾着狗繩，唐狗被吊起，最終疑被勒斃，外傭亦不適送院。有升降機專家認為事件屬於錯誤使用升降機，強調帶狗使用升降機一定要收短狗繩，最好用手捉緊牠。

外傭不適送院 有人跪地痛哭

昨早上9時許，46歲菲傭帶3隻狗返回卑路乍街144號金豪閣寓所，在大堂步入升降機準備上樓之際，其中一隻狗懷疑突然衝出。升降機門隨即關上夾着狗繩，狗隨升降機上升而凌空吊起。消防接報趕至，但狗已當場死亡，外傭感不適送往瑪麗醫院治理。24歲外籍女狗主及其朋友趕到現場了解事件，有人情緒激動跪地痛哭。警方調查後認為事件無可疑，列作雜項及有人意外受傷。

機電署：狗繩幼未感應 非故障

涉事升降機由其士（香港）有限公司承辦，事後升降機暫停運作，門口張貼停用告示。機電工程署回覆，涉事升降機門的重開裝置為機械式門刀，在關閉時未能感應過幼的狗繩，因此升降機繼續上升。

機電工程署已派員與升降機承辦商和物業管理公司調查事件，承辦商確認事件不涉升降機故障。署方提醒市民進出升降機時應照顧同行的狗，免生意外。

卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員（電梯）黎家駒表示，機械式門刀屬較舊技術，當升降機門剩50毫米縫隙時，無法感應中間有沒有阻礙物，如果剛巧狗主使用薄款的伸縮狗繩，便可能會被升降機門夾住。黎家駒認為，今次事件屬於錯誤使用升降機，錯在涉事外傭沒有捉緊同行的狗。他建議如遇狗衝門，不論當時正乘搭哪一款升降機，應立即按開門按鈕，以及放開手上的狗繩。

另一名業界人士表示，如果用狗繩，應用手捉住繩頭，不應綁在腰間，否則不但吊起狗，連主人也可能嚴重受傷。

今年6月深水埗亦曾發生同類意外，一名男子拖着史納莎進入寓所升降機，懷疑沒發現狗未有跟隨入內便關門，升降機夾住狗繩上升，將狗扯起懸吊約10秒。保安員見狀隨即關掉升降機總掣，其後狗掙脫狗繩，從高處墮下腳着地。

香港愛護動物協會曾於2020年製作宣傳影片，呼籲市民帶狗使用升降機時不要用伸縮狗繩，進入升降機前收短狗繩，與狗同步出入，以及避免分心。

相關字詞﹕升降機事故 狗繩

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