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涉轉售T形街牌 中介被捕 唐樓天台尋回「惠安街」 警查棄置者

【明報專訊】深水埗、大角嘴和九龍城區7月起有10個T字形街道名牌被盜，警方再拘捕多一名懷疑擔任中介角色的男子，負責轉售圖利，另暫尋回一個涉案「惠安街」街牌。

深水埗警區刑事調查署理總督察韋榮傑說，8月17日拘捕一名涉偷取街牌疑犯，相信他以數千元出售街牌予他人收藏，同月23日再拘捕一名53歲本地男子，相信他屬中介角色。另外警方收到線報，9月4日在福華街唐樓天台尋回一個「惠安街」街牌，估計有人在警方高調拘捕行動及呼籲後棄置。

據悉警方仍在調查今次尋回的街牌來自盜賊抑或是收藏家棄置，暫無證據顯示該街牌與被捕人有關，初步相信不止一人欲收藏同類街牌，屬年輕本地人，並非「收賣佬」，其他收藏者亦有可能不經中介、直接僱用小偷盜去街牌，而非在網絡高調放售。

據悉，有關路牌大多以螺絲固定在建築物外牆，且屬生鐵，「就咁攞住呢塊嘢，行路都有困難」，估計涉案者難獨自犯案，料或有人負責爬梯拆螺絲偷牌後交予同黨。

韋榮傑譴責偷取街牌者，指路牌本身價值不高，但對香港歷史發展有重要價值，路牌不僅是政府公物，亦是大眾財產，以收藏為名偷街牌自私。

路署稱上月中起未見失竊

路政署指出，警方上月中拘捕行動後，暫未再發現其他舊式T字形街牌被非法移除，截至本月初，有紀錄的現存舊式T字形街牌共76個，分佈於8個地區約60多條街道。至於警方起回的街牌，該署稱會在收回後諮詢有關文物保育部門意見，探討保存方案，包括把具保育價值的舊式街牌交予文物保育部門或博物館收藏；相關路段現時已設有標準街名牌，毋須另行增設街牌。

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