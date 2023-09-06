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「情况無甚改變」 空置稅現不考慮

【明報專訊】本港樓市持續下行，一手私人住宅的「貨尾」單位數量呈升勢，市場持續有不少意見促請政府重推上屆政府擱置的一手樓空置稅。房屋局長何永賢接受本報訪問時表示，政府過往亦曾討論空置稅，認識「情况到今天仍沒有太大改變」，而且議題屬較複雜的問題，非政府目前的優次考量範圍。

上屆政府3年前撤回法案

上屆政府提出推出一手樓空置稅，最終「因應最新經濟情况」，於2020年撤回「一手樓空置稅」法案。何永賢稱，雖然推出空置稅非政府當前優次考量，但會留心樓市，因整體經濟環境屬多變，而且息口增加，認為社會或對投資比較謹慎。翻查資料，財政司長陳茂波今年2月回應市民對《財政預算案》意見時曾指，設立物業空置稅暫不可行，因為目前空置率仍處於低水平，對市民而言，徵收空置稅成效或不大。

淡市影響合建？ 何：難一概而論

此外，談及近期樓市未見好轉，會否影響今屆政府有意借助私人或市場力量建屋，如將於年底推出招標的「樂建居」地塊，何永賢稱市場屬「好大的稱呼，只要不是政府，就是市場」，認為難以一概而論各市場的行為。

她舉例，房屋局推出的「幸福感措施」涉及領展、即其中一間私人機構，但對首置等項目有興趣屬其他私人機構，認為不同項目有不同考量，難一概而論。翻查資料，今年6月推出投標的荃灣油柑頭「港人首次置業」項目上月流標，最終要邀請房協接手。

相關字詞﹕首置 何永賢 空置稅

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