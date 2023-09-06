何永賢：「幸福公屋」研髹牆畫准踩草 40年樓齡5邨先試新指引 擬派問卷量成效

【明報專訊】去年《施政報告》提出多項房策，包括為公營房屋居民建立更舒適的公共空間、設施及屋邨環境，並由房屋局長主持專責小組，為新公屋項目執行「幸福指引」。事隔約1年，房屋局長何永賢接受本報訪問交代進度，計劃名為「共築．幸福」，並分兩部分，包括為未來公屋的幸福設計做研究，及在現有公屋試行幸福設計概念，目前正蒐集居民意見。「重頭戲」包括選定5條屋邨推行「幸福先行．預試計劃」（見表），改善設施，包括檢視及活化屋邨公共空間、髹牆畫，容許市民踩草地休憩等，預計明年起分階段展開項目，2027年或之前完成。至於如何量度幸福感成效，何指其中一個方法是設問卷供居民填寫，但詳情將於下階段交代。
明報記者 區慧盈
「共築．幸福」預試計劃明年開展
「共築．幸福」利用4個項目做研究和測試，並由跨專業顧問團隊採用「設計思維」及「參與式設計」，研究適用於本港及以人為本的幸福屋邨設計解決方案。何永賢表示，團體除了翻查文獻及舉行研討會，已於7月開始透過「幸福號」流動車到訪各屋邨蒐集居民意見，以研究以公屋居民為本的「幸福設計」指引，預計明年將完成指引，並於5條分佈不同地區、樓齡約40年的屋邨試行，以了解不同屋邨的特色，視乎成效再推行至其他屋邨。
20邨改善園景 蝴蝶邨牆畫蝶
除了設定指引，何永賢稱計劃亦會透過提升屋邨日常維修保養的心思，令項目「昇華」。她說，房屋局另外選定20個屋邨推行恆常的園景改善工程，如種植合適的開花植物配合屋邨景觀；並於當中10條屋邨再額外推行外牆粉飾及小型屋邨改善工程。
她透露，將與邨民共同討論設計方案，並展現每條屋邨的獨特個性，初步概念包含在屯門蝴蝶邨的空白外牆，畫上蝴蝶的壁畫，不但可成為居民「打卡點」，亦可增加他們的歸屬感，及於葵芳邨加設座椅供市民休息等。
房署日常開支可應付 毋須上立會
何永賢又稱，計劃除了改善軟件，亦會於硬件「鬆綁」，例如可以配合市民需求，拆除部分欄杆，容許市民走入草地及開放天橋底的空間等，並會持續觀察計劃成效以作改善。
計劃涉及多條屋邨，何永賢稱僅需從房署日常維修保養開支承擔上述各工程費用，毋須立法會額外撥款。翻查資料，房署近年管理每個公屋單位平均每年所需的維修費用（包含屋邨層面所涉及的維修保養工程開支）約為5000元。
此外，由於計劃中部分屋邨涉及私人業權，包括管理商場設施的領展及基匯資本，何永賢指已初步與機構商談，其反應正面及良好。
兩邨涉私企管理 同稱歡迎
相關屋邨中，沙田美林邨涉及領展業權，觀塘啟業邨涉及基匯資本；前者回應稱知悉計劃，歡迎房屋局與商界合作，提升屋邨設施，改善居民生活質素，後者回應稱歡迎計劃，會持續與局方溝通、分享經驗及提出意見。
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