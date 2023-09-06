何永賢：「幸福公屋」研髹牆畫准踩草 40年樓齡5邨先試新指引 擬派問卷量成效

明報記者 區慧盈

「共築．幸福」預試計劃明年開展

「共築．幸福」利用4個項目做研究和測試，並由跨專業顧問團隊採用「設計思維」及「參與式設計」，研究適用於本港及以人為本的幸福屋邨設計解決方案。何永賢表示，團體除了翻查文獻及舉行研討會，已於7月開始透過「幸福號」流動車到訪各屋邨蒐集居民意見，以研究以公屋居民為本的「幸福設計」指引，預計明年將完成指引，並於5條分佈不同地區、樓齡約40年的屋邨試行，以了解不同屋邨的特色，視乎成效再推行至其他屋邨。

20邨改善園景 蝴蝶邨牆畫蝶

除了設定指引，何永賢稱計劃亦會透過提升屋邨日常維修保養的心思，令項目「昇華」。她說，房屋局另外選定20個屋邨推行恆常的園景改善工程，如種植合適的開花植物配合屋邨景觀；並於當中10條屋邨再額外推行外牆粉飾及小型屋邨改善工程。

她透露，將與邨民共同討論設計方案，並展現每條屋邨的獨特個性，初步概念包含在屯門蝴蝶邨的空白外牆，畫上蝴蝶的壁畫，不但可成為居民「打卡點」，亦可增加他們的歸屬感，及於葵芳邨加設座椅供市民休息等。

房署日常開支可應付 毋須上立會

何永賢又稱，計劃除了改善軟件，亦會於硬件「鬆綁」，例如可以配合市民需求，拆除部分欄杆，容許市民走入草地及開放天橋底的空間等，並會持續觀察計劃成效以作改善。

計劃涉及多條屋邨，何永賢稱僅需從房署日常維修保養開支承擔上述各工程費用，毋須立法會額外撥款。翻查資料，房署近年管理每個公屋單位平均每年所需的維修費用（包含屋邨層面所涉及的維修保養工程開支）約為5000元。

此外，由於計劃中部分屋邨涉及私人業權，包括管理商場設施的領展及基匯資本，何永賢指已初步與機構商談，其反應正面及良好。

兩邨涉私企管理 同稱歡迎

相關屋邨中，沙田美林邨涉及領展業權，觀塘啟業邨涉及基匯資本；前者回應稱知悉計劃，歡迎房屋局與商界合作，提升屋邨設施，改善居民生活質素，後者回應稱歡迎計劃，會持續與局方溝通、分享經驗及提出意見。

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