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大灣區GBA專題：陳承宇稱內地文創氣氛濃 港藝術科創乏交融

【明報專訊】陳承宇除了是創業商人，擁香港城市大學房屋學碩士及西班牙武康大學工商管理博士學位，也是民間團體城市智庫研究員、香港青年評論員組織「就是敢言」評論員，曾就房屋土地問題、疫情後內地和香港的金融情况等發表意見。

在香港的創科及藝術方面，陳承宇也有體會，「香港比較局限，藝術是藝術、音樂是音樂，科創是科創，只有小量crossover（聯乘），例如NFT（非同質化代幣）、區塊鏈等，受眾層面不算多」。陳承宇稱，試過向香港科學園、數碼港、香港藝術發展局等申請項目支援，但一一被拒，最後唯有自資去做，「當時我創作歌曲，希望他們資助填詞，但都不通過，最後唯有自己填，之後的專利申請都是自費」。

感內地創業支援多 港審批繁瑣

相對地，內地文創發展蓬勃、氣氛濃厚，陳承宇曾在深圳不同地區參加活動，發現或多或少都沾上文創。「內地講求市場化，人口基數又高，輻射速度和範圍都比香港大。」

此外，他認為大灣區內地城市對於港人創業支援全面，例如創業補助、人才住屋等，「審批上也沒有這麼繁瑣，覺得可行、見到你有熱誠去做就行，而在香港，一些項目申請幾萬元都要審查很久，會阻礙了初創者熱誠，加上內地租金、人力等成本較香港低，所以覺得灣區發展是個不錯的方向」。

相關字詞﹕大灣區

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