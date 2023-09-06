大灣區GBA專題：港商藉文藝音樂 揚國產葡萄酒文化 融合設計 酒樽形音箱獲外觀專利

明報記者 司徒聰穎

2012年，陳承宇在香港成立酒櫃網國際有限公司，從事葡萄酒及電子酒櫃的零售批發，覺得無論內地或香港，葡萄酒及相關產業以外國品牌為主，實則中國也有自己的葡萄酒文化，例如2011年山西清徐葡萄酒釀製技藝，列入第三批省級非物質文化遺產名錄。

2018年，公司轉型從事知識產權開發，創立自家品牌「夢幻酒莊」，專做葡萄酒周邊文創，包括原創奇幻冒險小說《夢幻酒莊》，在電子書平台「首尚書店」上架，內容講述男主角應邀前往管理一處與世隔絕近100年的夢幻酒莊，並生產出世界上數一數二的葡萄酒。陳承宇希望藉小說表達出自己對於葡萄酒的看法，「世界上有很多不同的酒莊，但每個人心目中都有屬於自己的夢幻酒莊，不是說某個國家釀造出來的就是最好的」。他也根據《夢幻酒莊》的情節，創作約12首偏中國風的音樂，再由來自成都的音樂人景凡蘇編曲，目前這些音樂已在QQ音樂、亞馬遜、YouTube等平台上架。

中山拓電貿 前海搞文創

為了進一步發展，2021年陳承宇進駐大灣區內地城市，先在中山成立中山酒櫃網網絡科技有限公司，發掘電子商貿資源；為推進「夢幻酒莊」業務，去年又落戶深圳前海和東莞，前者主力文創藝術、電影方面的合作，後者則看中當地強於製造業，今年又在江門設點，主打人工智能作曲板塊。

每一處落子都與其業務發展有關，陳承宇去年設計名為Dream Echo的酒樽形藍牙音箱，他稱Dream Echo零件級數可媲美高級品牌，音箱預設12首原創純音樂，內置8GB硬盤，搭載藍牙5.0技術，支持與手機、手提電腦等無線設備連接，除了可以聽歌，還可以作為家庭影院的喇叭。

將研AI程式 按指令即席寫歌

對比起坊間藍牙音箱的「多功能」甚至「智能」技術，陳承宇稱Dream Echo標榜「回到原點」，「我希望還原一個音箱最基本的內容，就是能播出好聽的音樂，有格調的外觀」。

Dream Echo已獲中國內地、歐盟及香港的外觀專利，按原材料等級分專業和標準兩個版本。陳承宇說，未來還會研發人工智能程式，播放AI創作的歌曲，「例如想聽東方藝術歌曲、節奏抒情的，人工智能會根據你要求立即創作並播放出來，希望這項技術能讓普羅大眾聽到有新意的歌」。

除了音箱，陳承宇也正籌備「夢幻酒莊」音樂劇電影，由小說內容改編，希望彰顯中國葡萄酒長遠歷史不輸人。