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【Emily】麥當勞咖啡甫「退休」即出代替品 「免費升級McCafé」 市民議員憂加價

【明報專訊】快餐店麥當勞噚日喺facebook發文，表示麥當勞咖啡將會「退休」，噚晚6點起停售，引來網上熱議，連台灣傳媒亦有報道。不過，呢啲帖文其實只係麥當勞嘅宣傳技巧，佢隨後宣布全線門市由「McCafé」咖啡代替原本嘅咖啡，並形容係「免費升級」咖啡。消息亦引起政界關注，民建聯梁熙話夜晚落完區都會飲麥當勞咖啡提神，喺麥當勞嘅社交媒體留言話「價錢唔好升級就好」；新民黨何敬康亦留言關注咖啡會唔會加價。

台媒也報道 宣傳手法惹議

麥當勞咖啡停售消息噚日引起唔少人討論，麥記其後宣布全線會由「McCafé」咖啡代替，但噚晚6點起仍要停售咖啡半日以更換器材。Emily噚日黃昏到麥當勞，見到有顧客特意查詢到底仲有冇咖啡飲，食客譚先生打算飲咖啡但發現停售，話消息突然，「𠵱家無得飲，大鑊喇，我要飲奶茶」，又擔心之後轉為提供「McCafé」咖啡會加價。

停售消息甚至引來台灣傳媒報道，當地麥當勞亦要開腔回應話咖啡產品唔受影響。廣告人Rudi Leung喺fb分析，今次「煙幕」屬推銷產品嘅宣傳噱頭（Marketing Stunt），「嚇你一嘢，等大家討論吓先，到輿論到達瀕臨沸點，就會同大家開估」。不過，有網民喺麥當勞fb留言批評宣傳手法，「咁同講大話有甚麼分別，教壞小孩之餘，重（仲）要將偽術語言正常化」；另有網民留言質疑麥當勞話咖啡「升級」安排，係咪「『暫時』免費升級」。

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