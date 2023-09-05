【Emily】麥當勞咖啡甫「退休」即出代替品 「免費升級McCafé」 市民議員憂加價

台媒也報道 宣傳手法惹議

麥當勞咖啡停售消息噚日引起唔少人討論，麥記其後宣布全線會由「McCafé」咖啡代替，但噚晚6點起仍要停售咖啡半日以更換器材。Emily噚日黃昏到麥當勞，見到有顧客特意查詢到底仲有冇咖啡飲，食客譚先生打算飲咖啡但發現停售，話消息突然，「𠵱家無得飲，大鑊喇，我要飲奶茶」，又擔心之後轉為提供「McCafé」咖啡會加價。

停售消息甚至引來台灣傳媒報道，當地麥當勞亦要開腔回應話咖啡產品唔受影響。廣告人Rudi Leung喺fb分析，今次「煙幕」屬推銷產品嘅宣傳噱頭（Marketing Stunt），「嚇你一嘢，等大家討論吓先，到輿論到達瀕臨沸點，就會同大家開估」。不過，有網民喺麥當勞fb留言批評宣傳手法，「咁同講大話有甚麼分別，教壞小孩之餘，重（仲）要將偽術語言正常化」；另有網民留言質疑麥當勞話咖啡「升級」安排，係咪「『暫時』免費升級」。