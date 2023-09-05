香港航天供灣區衛星高清影像 助理大分析棕地分佈開發導航

理大稱省卻研究成本

理大土地測量及地理資訊學系副院長黃文聲表示，衛星圖像對土地測量研究非常重要，包括土地用途分析、植被統計、水質監控等（見表）。他稱以往從事研究使用的衛星圖像，包括內地風雲衛星、日本向日葵衛星、歐洲太空總署的「哨兵2號」衛星、美國太空總署的陸地衛星等屬開放數據，空間分辨率較低。

至於空間分辨率高圖像，以往需預約衛星到本港上空拍攝，拍攝一次收費80萬元，如遇雲遮擋，就要重新安排。黃文聲表示，日後從香港航天所得的常規光學遙感與合成孔徑雷達觀測數據，圖像空間分辨率少於1米，清晰度高，對研究有直接幫助，亦可省卻研究成本。理大亦獲贈一枚衛星的命名權，料明年發射，屆時理大可操控，除研究用途，如遇緊急災害等亦可隨時調動使用。

地圖導航及授時技術與衛星有密切關連。理大航空及民航工程學系研究助理教授徐兵稱，本港高樓多及密集，影響傳統全球衛星導航系統（GNSS）準確性，團隊正研究利用香港航天的金紫荊低軌衛星系統，助加強GNSS定位能力。

此外，團隊正研發「導航載荷」以搭載衛星，長遠冀助本港智慧城市發展，例如無人駕駛技術，徐兵稱，正研發的導航載荷初步目標2024年製成原型，後要經嚴格工程測試，包括震動、環境溫度測試等，配合火箭發射日子，才能搭載發射應用。他提到，以往研究生團隊與本港其他大學合作研究時，因本港未有測試環境助驗證衛星成品，要將項目平台放在內地，現時本港有衛星製造中心，日後可直接將研究成品在港製造、測試，再安排搭載衛星。香港航天早前到理大招聘畢業生，冀日後學系會有更多學生投身航天工作。