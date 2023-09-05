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港聞

港聞二

九成內企放眼海外 六成稱來港尋商機 讚港引入先進器材方便

【明報專訊】今屆政府積極招商引資，貿發局最新調查顯示，九成受訪內地企業希望到海外發展，62%表示會在香港尋求專業服務以開拓海外商機，後者較新冠疫情前增加12百分點。調查顯示，七成內地企業計劃到東盟等《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）成員國發展。貿發局研究總監范婉兒表示，有內地企業反映本港科研能力強、引進海外先進器材方便，認為香港能吸引從事可持續發展、醫療等企業。

貿發局昨日公布《香港作為內地企業「走出去」拓展「一帶一路」及RCEP機遇首選平台》調查報告，調查於今年5至7月訪問791家內地企業，當中九成計劃在未來1至3年到海外拓展業務，主要業務包括物流運輸、市場銷售、投資設廠及海外採購。調查發現，62%受訪企業首選到香港尋求專業服務開拓海外商機，較2019年同類調查增加12個百分點，所需服務包括市場推廣、海外市場產品標準檢測及認證、提升企業環境、社會及管治表現（ESG）等。

稱反映區內商機

貿發局籲港主動把握

范婉兒表示，調查反映區內存在商機，香港需更主動和積極把握，預計未來會有更多內地企業透過香港「走出去」。她說，調查顯示內地企業的海外發展方向，由歐美等先進國家轉為東盟等一帶一路沿線國家。

本港與內地已簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），與東盟亦有自貿協定，范婉兒稱CEPA部分條款較RCEP更佳，即使香港未加入RCEP，對商界仍是通往內地和東盟的理想平台，冀本港主動積極把握商機。

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