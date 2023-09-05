九成內企放眼海外 六成稱來港尋商機 讚港引入先進器材方便

貿發局昨日公布《香港作為內地企業「走出去」拓展「一帶一路」及RCEP機遇首選平台》調查報告，調查於今年5至7月訪問791家內地企業，當中九成計劃在未來1至3年到海外拓展業務，主要業務包括物流運輸、市場銷售、投資設廠及海外採購。調查發現，62%受訪企業首選到香港尋求專業服務開拓海外商機，較2019年同類調查增加12個百分點，所需服務包括市場推廣、海外市場產品標準檢測及認證、提升企業環境、社會及管治表現（ESG）等。

稱反映區內商機

貿發局籲港主動把握

范婉兒表示，調查反映區內存在商機，香港需更主動和積極把握，預計未來會有更多內地企業透過香港「走出去」。她說，調查顯示內地企業的海外發展方向，由歐美等先進國家轉為東盟等一帶一路沿線國家。

本港與內地已簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），與東盟亦有自貿協定，范婉兒稱CEPA部分條款較RCEP更佳，即使香港未加入RCEP，對商界仍是通往內地和東盟的理想平台，冀本港主動積極把握商機。