績差公務員簡化退休令生效 楊何：公平公正處理 申述機會足夠

申訴機會4次減至2次

根據《公務人員（管理）命令》，針對表現持續欠佳的公務員，管理人員會先以輔導、培訓或其他行政措施協助改進，若成效不彰將據《命令》第12條行動，為公眾利益着想而着令人員退休。

觀察期僅可延長一次

按簡化後的機制，工作表現持續欠佳的公務員可申述的機會，由4次減至2次。若在為期3個月的觀察期內表現未有改善，會被發擬令退休通知書，但可提交申述書，若部門首長認為需繼續採取第12條的行動，個案會轉交公務員事務局處理，該公務員在此階段可最後申述。新機制下，有關公務員的「觀察期」亦只能在特定情况下延長一次，並必須暫停或延期發放增薪點。

公務員事務局長楊何蓓茵表示，簡化機制推行後，採取第12條行動的原則及門檻維持不變，每宗個案繼續以公平公正的方式處理，有關人員亦有足夠機會改進工作表現並申述，符合程序公義，惟省去了部分過分重複或實際意義不大的步驟。

楊何蓓茵上月中受訪時表示，過去5年有16名公務員啟動機制，當中9人已離職，4人表現有改進，餘下3人仍在觀察期；並指過往機制的處理時間需逾24個月。

工會：等同沒有上訴可能

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，局方早有程序加快處理着令退休程序，實際上需啟動程序的個案亦少之又少，一般涉紀律問題或刑事案件，相信不會影響市民投考公務員的意欲，但認為新機制下，員工幾乎等同沒有上訴可能，質疑新措施無助提升士氣。