電動的士擔保貸款 上限35萬10年還

業界稱快充不足意欲低

按證保險公司稱，專項計劃昨起供申請，為期5年，貸款額為一輛電動的士實際購買價，上限35萬元，最長貸款期10年。計劃推出初期，恒生、東亞及匯豐3間銀行會接受申請。按證保險公司稱，推動電動的士是政府發展綠色運輸的其中一項措施，有助實現香港碳中和目標。

去年10月的《施政報告》提出，本港於2027年底前將約3000輛的士更換為電動的士，為鼓勵業界換車，政府會推出百分百擔保貸款計劃，涉及貸款擔保額約64億元，料最高開支約21.76億元，每個的士牌照可申請一次。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成稱，現時全港約有1.8萬輛的士，當中約3000輛車齡逾15年，無論維修、保險、驗車費均高昂，相信百分百擔保貸款有吸引力。但他稱，現時市面快速充電設施不足，打擊換車意欲，「換了電動的士，但行行吓無電，去邊度叉電？」他稱目前只有一款國產電動的士，即使有貸款擔保，但車價高昂，貸款上限35萬元約等於車價，希望引入更多車款，降低車價。

局方：西貢大嶼山快充下季分階段啟

環境及生態局昨回覆稱，環保署已聘請承辦商，在大嶼山及西貢區興建不少於10個電動的士專用快速充電設施，預計今年第四季分階段投入服務。此外，政府正在各區物色合適位置，設置的士充電設施，如的士站、政府處所、短期租約用地等，亦會探討利用現有商業營運的快速充電設施便利電動的士充電。政府將透過新能源運輸基金，資助設立電動的士專用快速充電裝置及流動快速充電系統，現正制定計劃框架，會適時公布細節。