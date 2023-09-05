明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

電動的士擔保貸款 上限35萬10年還

【明報專訊】為鼓勵的士業界轉用電動的士，香港按揭證券有限公司全資擁有的香港按證保險有限公司（按證保險公司），昨宣布推出「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」，貸款額上限35萬元，還款期10年。的士業界稱，現時全港只有數輛電動的士，即使政府推更多優惠，但快速充電設施嚴重不足，令業界卻步，促政府加快興建快速充電設施。

業界稱快充不足意欲低

按證保險公司稱，專項計劃昨起供申請，為期5年，貸款額為一輛電動的士實際購買價，上限35萬元，最長貸款期10年。計劃推出初期，恒生、東亞及匯豐3間銀行會接受申請。按證保險公司稱，推動電動的士是政府發展綠色運輸的其中一項措施，有助實現香港碳中和目標。

去年10月的《施政報告》提出，本港於2027年底前將約3000輛的士更換為電動的士，為鼓勵業界換車，政府會推出百分百擔保貸款計劃，涉及貸款擔保額約64億元，料最高開支約21.76億元，每個的士牌照可申請一次。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成稱，現時全港約有1.8萬輛的士，當中約3000輛車齡逾15年，無論維修、保險、驗車費均高昂，相信百分百擔保貸款有吸引力。但他稱，現時市面快速充電設施不足，打擊換車意欲，「換了電動的士，但行行吓無電，去邊度叉電？」他稱目前只有一款國產電動的士，即使有貸款擔保，但車價高昂，貸款上限35萬元約等於車價，希望引入更多車款，降低車價。

局方：西貢大嶼山快充下季分階段啟

環境及生態局昨回覆稱，環保署已聘請承辦商，在大嶼山及西貢區興建不少於10個電動的士專用快速充電設施，預計今年第四季分階段投入服務。此外，政府正在各區物色合適位置，設置的士充電設施，如的士站、政府處所、短期租約用地等，亦會探討利用現有商業營運的快速充電設施便利電動的士充電。政府將透過新能源運輸基金，資助設立電動的士專用快速充電裝置及流動快速充電系統，現正制定計劃框架，會適時公布細節。

相關字詞﹕百分百擔保貸款 電動的士

上 / 下一篇新聞

高球場公園開放 村民闖入打波稱有權 指昔遭徵地獲授權可進 康署：已告知收回續溝通
高球場公園開放 村民闖入打波稱有權 指昔遭徵地獲授權可進 康署：已告知收回續溝通
設8流動廁所 遊人盼固定公廁
設8流動廁所 遊人盼固定公廁
癲癇症救生員墮池亡 工會：公私皆沒禁聘
癲癇症救生員墮池亡 工會：公私皆沒禁聘
塌登機橋無人傷 議員促暫停用同型號
塌登機橋無人傷 議員促暫停用同型號
入境處員工不滿9號波下交更欠交通 處方：積極解決
入境處員工不滿9號波下交更欠交通 處方：積極解決
地政署長：巡查工廈看風險不看公司
地政署長：巡查工廈看風險不看公司
終院指疫後失意義 拒李卓人犯聚上訴 窗簾遮掩登囚車 懲教：保障在囚者私隱
終院指疫後失意義 拒李卓人犯聚上訴 窗簾遮掩登囚車 懲教：保障在囚者私隱
煽殺警案 3男稱宣泄已道歉 參與群組截圖 督察：好似攞我哋命
煽殺警案 3男稱宣泄已道歉 參與群組截圖 督察：好似攞我哋命
兩男阻港鐵罪脫 律政司上訴遭駁回
兩男阻港鐵罪脫 律政司上訴遭駁回
天后站縱火青年罪成 官指警尾隨睹換裝沒錯認
天后站縱火青年罪成 官指警尾隨睹換裝沒錯認
榮光禁令遭拒 律政司獲批上訴理據刊官網
榮光禁令遭拒 律政司獲批上訴理據刊官網
消防隊長買樓放租 否認訛稱自住騙貸
消防隊長買樓放租 否認訛稱自住騙貸
申輸勞首日 飲食批發申158人 僱主關注程序長居港成本高
申輸勞首日 飲食批發申158人 僱主關注程序長居港成本高
績差公務員簡化退休令生效 楊何：公平公正處理 申述機會足夠
績差公務員簡化退休令生效 楊何：公平公正處理 申述機會足夠
九成內企放眼海外 六成稱來港尋商機 讚港引入先進器材方便
九成內企放眼海外 六成稱來港尋商機 讚港引入先進器材方便
疑憂學業 13歲男生墮樓昏迷
疑憂學業 13歲男生墮樓昏迷
探員駕車不適 金鐘撞欄昏迷
探員駕車不適 金鐘撞欄昏迷
市區麻雀24萬隻跌一成 兩大殺手老鼠膠玻璃牆
市區麻雀24萬隻跌一成 兩大殺手老鼠膠玻璃牆
香港航天供灣區衛星高清影像 助理大分析棕地分佈開發導航
香港航天供灣區衛星高清影像 助理大分析棕地分佈開發導航
大灣區GBA新聞：廣州初代主題樂園 居民集體回憶 世界大觀荒廢經年 今變豪宅地
大灣區GBA新聞：廣州初代主題樂園 居民集體回憶 世界大觀荒廢經年 今變豪宅地
灣區手記：意外的一天 ／文：尚東美
灣區手記：意外的一天 ／文：尚東美
【Emily】麥當勞咖啡甫「退休」即出代替品 「免費升級McCafé」 市民議員憂加價
【Emily】麥當勞咖啡甫「退休」即出代替品 「免費升級McCafé」 市民議員憂加價
【Emily】東鐵「烏蠅頭」「再就業」 最快年底灣仔海濱展示
【Emily】東鐵「烏蠅頭」「再就業」 最快年底灣仔海濱展示
【Emily】有歌手演出 音樂表演 免費泊車 響應夜經濟 恒基太古商場推優惠
【Emily】有歌手演出 音樂表演 免費泊車 響應夜經濟 恒基太古商場推優惠
【Emily】風暴後放晴 太陽「帶光環」
【Emily】風暴後放晴 太陽「帶光環」
【Emily】蔡耀昌入韓東方勞權組織 助研究宣傳
【Emily】蔡耀昌入韓東方勞權組織 助研究宣傳