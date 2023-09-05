申輸勞首日 飲食批發申158人 僱主關注程序長居港成本高

批發及零售界立法會議員邵家輝昨在港台《千禧年代》表示，估計零售業欠逾一成人手、即約三四萬人，崗位空缺包括前線零售、倉務員、文員等。申請程序加快、容許外勞於內地住宿等措施將吸引不少僱主申請，但反應視乎申請是否容易和暢順，業界對此抱嘗試心態。被問會否申請輸入外勞，經營HKTVmall的香港科技探索有限公司稱，集團會檢視現時人手需求再考慮。

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉形容業界缺人缺得「好離譜」，不少酒店房間無法開放予旅客，估計整體欠9000人，主要為房務員、餐飲侍應及前台接待員；由於聘請外勞成本比本地人高，業界初步希望申請2000名外勞。

連鎖餐飲大集團反應踴躍

餐飲聯業協會會長黃家和稱業界反應踴躍，特別是大型連鎖飲食集團，容易調動人手及控制成本。他稱仍需三四萬人才能滿足行業需求，甚至迫切需要5000人維持大型酒樓運作，「飲宴佔餐飲生意比重好高」，並建議擴展計劃容許更多工種來港。

金記冰室主席徐汶緯有意申請，具體人數有待考慮。他認為輸入外勞只能短期紓緩人手不足及緊張的勞資關係，「連鎖（餐廳）很難再發展，只能先做好手上有的工作」。

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍同樣考慮申請輸勞，強調集團無嚴重人手短缺，料初期不會用盡配額，但隨十一黃金周逼近，業界可能出現「搶人」情況，屆時將缺兩成人手，考慮從内地及國際輸入勞工。

洗衣業倡本地招聘減至一周

香港洗衣商會主席周漢強歡迎計劃，稱業界欠三四成人手，料初期申請以中大型洗衣工場為主。惟他批評勞工處不應强制所有行業進行4周的本地招聘，「很多行業都缺人手，缺到要老闆親自下場去做，有時就算有生意都不願意接」，建議減至一周。

黃家和：正商減工時讓外勞跨境

周生生大中華區營運總經理劉克斌表示，目前欠缺150名員工，主要為售貨員，但他稱外勞在港居住成本較高，是參加計劃與否的一大考慮。黃家和稱業界正商討讓外勞即日來回內地及香港的做法，「本來要做10個小時，現在9個小時就行，剩下1個小時（讓外勞回家）當作交通津貼」。