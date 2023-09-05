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港聞

港聞二

消防隊長買樓放租 否認訛稱自住騙貸

【明報專訊】消防處一名高級消防隊長涉訛稱購買新蒲崗「譽．港灣」一單位自住，獲批共約780萬元按揭貸款，同日他以約2萬元將單位放盤，意圖詐騙一間銀行及按證保險公司。他否認兩項欺詐罪，昨在荃灣法院（暫代區域法院）受審。控方指被告在警誡下表示，明白貸款條件包括自住要求，而他從未居住並出租該單位。

收樓同日放盤 多獲三成按貸

被告許智豐（38歲）報稱消防處高級消防隊長，早前已停職。控方指出，2020年4月10日，被告以965萬元購入「譽．港灣」7座一單位。同月16日，被告經轉介向中國工商銀行（亞洲）有限公司申請樓宇按揭貸款，工銀亞洲再轉交香港按證保險有限公司審批。

按證保險公司同年5月發出「原則上批准」通知書，工銀亞洲遂向被告提供八成按揭貸款，共約779.17萬元，較原本可取得的按揭成數高近三成。

工銀亞洲高級個人金融客戶經理梁偉業和被告辦理手續，被告在列明該單位用作自住的文件上簽署同意。被告曾問梁，若日後出租該單位有何後果，梁表示被告須立即向工銀亞洲及按證保險公司申請，並要退還按揭差額。

同年7月4日，被告詢問地產物業代理，知悉該單位市值月租約21,500元。

兩天後，被告獲發上述金額貸款，同日收樓時向代理表示有意放租單位及委託代理放盤；7月8日，被告與租客簽約，以月租21,200元出租單位。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 677/22】

相關字詞﹕區域法院 按揭保險 欺詐 消防隊長 消防處

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