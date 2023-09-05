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港聞

港聞二

天后站縱火青年罪成 官指警尾隨睹換裝沒錯認

【明報專訊】2020年七一遊行遭警方反對，大批市民仍在港島一帶集結，兩少年在港鐵天后站破壞設施，及在路上試圖燃燒紙箱，被控企圖縱火等罪。其中一男經審訊後，昨於區院被判企圖縱火及企圖刑毁共4罪成立。法官指便衣警員發現被告損毁港鐵設施後，尾隨觀察他逃走換裝過程，故警員沒錯誤辨認或誤捕被告。法官下令被告還押至9月25日判刑，其間為他索取教導所及勞教中心報告。

次被告黎俊熙（案發時17歲，現年20歲）報稱無業。他曾有一次刑毁案底，被判入勞教中心。黎就本案被裁定兩項企圖刑事損壞、一項刑事損壞、一項企圖縱火罪名成立。同案首被告張世康（現年19歲）早前承認各一項企圖刑毁、刑事損壞及企圖縱火，判囚16個月，他另涉一宗販毒案，總刑期49個月。

法官判辭指出，辯方主要爭議疑犯身分。案發時女警署警長李玉霞看見兩名黑衣人，正破壞港鐵閉路電視鏡頭，其後才有路人築傘陣掩護，故傘陣不阻擋李對黑衣人的觀察。李尾隨二人，看見他們破壞港鐵的顯示屏、光管，以及在英皇道上試圖燃燒紙箱。

判辭續稱，關鍵時刻僅兩名疑犯以黑衣打扮，旁人穿不同顏色衣服，使兩名黑衣人十分突出，容易識別。李及其同袍沿銀幕街目睹二人邊跑邊變裝，最後身穿綠衣的兩被告被截停，故裁警員沒錯將次被告當成疑犯，裁次被告4罪成立。

【案件編號：DCCC 154/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕刑事損壞罪 企圖縱火 港鐵站 天后 七一回歸 反修例事件

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