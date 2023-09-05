兩男阻港鐵罪脫 律政司上訴遭駁回

【明報專訊】兩名青年被指於2019年9月干擾港鐵列車服務，受審後裁定公眾妨擾罪脫。律政司以案件呈述方式提出上訴，高等法院昨開庭審理。律政司一方指原審裁判官應考慮「共同犯罪計劃」（joint enterprise）法律原則，將各人視為干擾列車的同伙。惟法官質疑，控方在原審沒有提出這點，對被告不公平，最終駁回上訴。
律政司：應考慮共同犯罪
官質疑未提及 對被告不公
兩名答辯人為連俊雄和郭嘉文，原審裁判官施祖堯早前裁定連俊雄公眾妨擾罪不成立，但另一項公眾地方管有攻擊性武器罪成，判入更生中心；裁定郭嘉文公眾妨擾罪不成立。
律政司助理刑事檢控專員張卓勤在庭上表示，證據顯示兩名答辯人聯同別人從太子站前往荔枝角站聚集，其間一名疑犯以雨傘阻擋車門，郭嘉文則舉起另一把雨傘，各人共同行事。張卓勤承認，原審代表控方的大律師沒有談及共同犯罪計劃，但指本案應該發還予原審裁判官考慮法律原則，繼而重新考慮裁決。
法官張慧玲質疑，兩名答辯人沒有在原審作供，法庭如何作出唯一合理推論；張官認為郭嘉文高舉雨傘的意圖是阻擋車門，加上控方在上訴階段才邀請法庭考慮共同犯罪計劃，「係咪唔係咁公平呢？」
代表答辯方的大律師則表示控方在原審對共同犯罪計劃「完全保持沉默」，又指出證據無法顯示各人有干擾列車行駛的共同意圖，例如郭嘉文在車廂外虛晃雨傘，實際上沒有阻擋車門關閉。
張官聽畢雙方陳辭，認為控方在原審階段沒說明裁判官要考慮共同犯罪計劃，不能說原審裁決有違常理，因此駁回上訴。