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港聞二

煽殺警案 3男稱宣泄已道歉 參與群組截圖 督察：好似攞我哋命

【明報專訊】3名男子涉於2019年10月7日在WhatsApp群組內聊天時談及要殺害警員及傷害其妻兒，例如「炸傷佢十件八件」、使用強力膠水和暗殺等。3人否認兩項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，案件昨在區域法院開審。當時為群組成員的總督察供稱，留意到群組討論開始變質，「好似攞我哋命咁」，便截圖並通知同袍，其後遭人從群組移除。

被告依次為售貨員關嘉林（49歲，案發時，下同）、健身教練葉子軒（30歲）及工程公司東主曾智健（50歲）。

控方開案陳辭稱案發時3名被告均是「HK Audi 5 Club」WhatsApp群組成員，當天有成員提及有保安員制止警務人員進入商場的影片，隨即引來3名被告回覆，並主導針對警員的討論。到午夜時分群組已有579條訊息，包括3名被告稱「緊係向佢哋家人仔女報復啦，黑警有槍，佢哋冇槍嘛」、「每3個月殺一個，殺X到佢出街都疑神疑鬼，反正𠵱家有咁多義士，佢哋都未有黑警同佢哋屋企人死，佢哋未識驚」、「班黑警係確確實實強姦咗人同殺咗人，遲早等天收」等。訊息獲其他成員回應。

初期聯誼 指群組變質

3名被告2019年12月31日被捕，他們警誡下表示只是宣泄憤慨情緒，葉子軒稱他發布的訊息引發支持警隊群組批評，他已公開道歉並退出群組。警方找不到葉道歉的證據，只在其手機發現多張屏幕截圖，顯示「撐警大聯盟官方討論區」發布批評他的帖文。

截圖警認自稱會計師

時任商業罪案調查科高級督察、現任邊界警區總督察陶勁笙供稱，他2018年加入涉案群組，間中會參與聚會、與其他車主遊車河等，翌年6月起群組會談論政治事宜，他的參與度便減低。陶形容案發時討論已變質，會談及如何傷害警務人員，「好似攞我哋命咁」，他見狀遂告知網罪科同袍，並將對話截圖傳給他們。他稱其後群組管理員覺得有人「搞風搞雨」，遂移除包括陶在內的所有成員，他表示從無透露自己的職業，不過在辯方盤問下承認曾於群組內自稱會計師。

同為群組成員的高級督察蔡定光供稱，他在俗稱「藍絲」群組中看見對話截圖流出，有人稱已報警，他遂聯絡案件主管，主動提供更多截圖。其後他亦被涉事群組移除。

【案件編號：DCCC 571/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕煽惑他人有意圖而傷人罪 反修例事件

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