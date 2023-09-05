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終院指疫後失意義 拒李卓人犯聚上訴 窗簾遮掩登囚車 懲教：保障在囚者私隱

【明報專訊】2020年五一勞動節，工黨李卓人及社民連梁國雄等8人在金鐘遊行，裁定違反4人「限聚令」罪成。其中4人申請終極上訴，終審法院昨日駁回上訴許可。法官質疑，新冠疫情已告一段落，限聚令所屬的法例已逾期失效，未必構成重要的法律議題。正還押的李卓人昨午經充氣通道登上囚車，懲教人員以遮光窗簾遮蓋通道，傳媒未能拍攝李的容貌。懲教署回覆查詢表示，不時會檢視押解安排，並採取適當措施以保障在囚者的私隱。

4名上訴人為郭永健、何偉航、麥德正和李卓人，各人原審罪成判囚14天，緩刑18個月。案件為首宗涉及示威的《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）上訴案，上訴方提出兩項爭議，包括涉案者是否參加受禁群組聚會，以及參與和平集會可否構成合理辯解。

終院常任法官李義甫開庭問到，第599G章根據《緊急情况規例條例》訂立，屬於緊急和臨時的法例；假設下一波疫情出現，政府未必採用相關法律，是否值得終院詮釋條文。非常任法官鄧國楨則關注，為何限聚令是對未來有廣泛重要性的法律議題。

上訴方：倘爆疫或再限聚

代表上訴方的大律師黃宇逸回應，假設疫情再次出現，而傳播途徑與新冠病毒接近，政府未必草擬新的法律，可能直接實施限聚令。黃宇逸又指出，被控限聚令的人一旦按規定繳交罰款，一般不會留刑事案底，不認罪者受審罪成之後，卻會留下刑事案底；所以終院解讀和平集會是否構成合理辯解，將影響其他被告會否認罪，亦對同類型案件提供有用指引。

麥德正：失示威權利 判決無意義

3名終院法官聽畢陳辭後拒絕受理上訴申請，將擇日頒判辭。上訴人麥德正在庭外表示，對裁決「無期望、無失望」，考慮到限聚令已經取消，目前不見有任何大型集會，政府已經剝奪市民的示威權利，「就算判成點，都無實際意義」。

另一上訴人李卓人涉及前支聯會的《港區國安法》煽動顛覆國家政權案件還押，他聞判時神情輕鬆，向妻子鄧燕娥飛吻揮手。懲教人員昨在庭外設置充氣通道，安排李卓人經通道登上囚車，其間有懲教人員在兩旁拉起遮光窗簾，外界未能見到李卓人押解上車的情况。本報在宜家家居（IKEA）網頁發現有售同款遮光窗簾，售價約180元。

本報向懲教署查詢，在法院外拉起遮光窗簾作用為何，署方表示會不時檢視押解安排，並採取適當措施以保障在囚者的私隱。

【案件編號：FAMC50/22】

相關字詞﹕麥德正 郭永健 何偉航 李卓人 社民連 工黨 終審法院 限聚令 五一勞動節

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