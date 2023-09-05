入境處員工不滿9號波下交更欠交通 處方：積極解決

無接駁巴 有人被迫徒步回家

有入境處前線員工稱，管制站不論天氣照常運作，一般8號風球下會安排外判巴士接載員工，惟是次9號風球於上周五傍晚6時20分掛起，正值「交更」時分，而外判商於9號風球下無接駁巴士，有員工認為管理層太遲做相應安排，亦未能酌情讓員工「早少少走」，導致有員工不滿。該職工會在通告稱會盡快約見管理層，磋商執行惡劣天氣下工作指引及工時計算方案。本報向該會主席莊汶鋒查詢，莊表示不便回應。

入境處回覆稱，已知悉有關職工會意見，並與職工會代表保持溝通和交換意見。據該處了解，風暴最猛烈期間，部分管制站的接駁交通服務嚴重受阻。由於管制站在風暴期間仍需正常運作，交通受阻直接影響部分人員值班安排，若干人員因未能及時掌握有關交通情况而不滿。處方強調非常重視與各職工會及各階層員工建立有效的雙向溝通渠道，會積極解決每項困難。

3700宗塌樹 詹志勇：仍多連根拔

政府發言人昨稱，截至前日收到約3700宗塌樹個案，2宗山泥傾瀉個案，21宗水浸個案，約40宗涉及棚架、招牌、窗戶等個案；樹木管理部門已處理超過6000棵受風暴影響的樹木，移除約2000棵危險樹木，其餘則完成穩固、修剪懸吊斷枝等工作。翻查資料，超強颱風「山竹」2018年襲港後有逾6萬宗塌樹報告。

有「樹博士」之稱的教大地理及環境科學研究講座教授詹志勇向本報稱，本來預計不會有太多塌樹，因「山竹」襲港僅為5年前，弱樹、危樹在那時「掃晒」，加上風力及環流不及「山竹」，故塌樹數字不多。他又說，今次塌樹個案主要仍是連根拔起、泥土太多沙石、根部因真菌斷裂，認為政府在植樹方面未有改善，令塌樹持續。

另外，屋宇署發現36宗個案涉及鬆脫招牌、棚架、窗戶或受損毁建築物等安全隱患，已即時安排承建商或要求業主跟進；另接觸102個地盤承建商，當中12個地盤輕微損毁，承建商已完成或正在修復。風暴期間，共有86人包括救援人員受傷，大部分輕傷；部分家居、商舖及樓宇受破壞，個別地方電力供應受影響。