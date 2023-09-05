設8流動廁所 遊人盼固定公廁

部分草地禁足 有市民倡設遮蔭

政府已收回32公頃「舊場」，而公園位於舊場1至3號洞，佔地8公頃。圍繞草坪範圍的步行徑及分3部分的寵物共享公園開放，昨日果嶺區域和部分草地則圍封，有告示牌列明草地正保養和遊人止步。場內只有數張長椅，職員稱因剛接管場地，暫未安排加設。停車場附近設有8個流動洗手間，其中一個為殘疾人士適用。步行徑中段有個原先屬球場的上鎖飲水機，其他地方則未見有水機。

坐輪椅的91歲李婆婆在女兒及外傭陪同下到訪公園，她說早幾天打風未能外出，這天來曬太陽，上次開放日時亦曾來「瞓草地」，覺得非常舒服。女兒劉女士對區內多了一個可曬太陽、有大片草地的公園感到開心，但場內未有「正規」洗手間略有不便，以及未有遮蔭部分，建議政府加設。

康文署回覆本報查詢稱，現時署方已安排8個流動洗手間，會按實際使用情况考慮增加洗手間及相關設施。