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高球場公園開放 村民闖入打波稱有權 指昔遭徵地獲授權可進 康署：已告知收回續溝通

【明報專訊】政府本月1日收回粉嶺高球場「舊場」32公頃土地，部分劃作公園用途，昨晨11時起開放。不少入場市民贊成高球場供公眾使用，但對其中約9公頃土地計劃興建公屋各有看法。開放首天，有逾10個自稱「上水村村民」、過往獲哥球會授權到舊場打高球的人進入公園聚集，不顧職員阻撓自行打波，逗留約半小時後離開。康文署回覆稱會繼續與他們保持溝通。

逾10名帶同高球用品的「上水村村民」於中午12時許經側門進入舊球場，在向公眾開放的1號洞位置揮動球桿。他們隨後步入未有開放的4號洞位置，與現場數名康文署職員爭執，稱「政府不使用，都不准我們使用」、「就是為了公眾安全，否則我們在2號洞（公園開放部分）打波」。村民其後揮棍打出多球高球。當中有人一度走到場內祖墳前，稱「拜山毋須申請」。有職員勸喻村民停止打波，村民擾攘約半小時後自行離開。

村民稱未獲通知收場「欠尊重」

其中一名自稱上水大頭嶺村原居民的簡先生稱，當年遭港英政府以低價強行收地，政府和球會授權鄰近鄉村人士入內打球。他不滿政府收回部分舊場卻未有通知，認為不獲尊重，「打波是我們的權利」，稱會繼續每日到場打球。

另一名上水村村民黃先生稱「祖先都一直在這裏打波」，政府不可只顧開放公園予大眾使用，亦要顧及村民需要，提出可安排固定時段供他們繼續使用。

哥球會：可往未收地球洞打波

舊場前營運者香港哥爾夫球會回應稱，球場附近的村民過往每天下午3時後都可免費在舊球場打球。在政府收回舊場第1至8號洞、32公頃土地後，村民依舊每天下午可免費於舊球場其他球洞、粉錦公路以西的球場打球。而有關村民有約800人，名冊由上水鄉事委員會負責。

康文署稱，署方早前已告知村民及鄉事代表有關用地會作公園及開放給公眾；由於公園會作靜態康樂用途，高球活動將不能在公園內進行；署方會繼續與他們保持溝通。

另外，本報記者發現園內有兩人吸煙，康文署稱公園為禁止吸煙場地，會繼續密切監察場地情况，加強巡查；如發現市民有違規行為，會勸喻和採取適當跟進行動。

有遊人稱建屋會太密 有稱助基層

公園昨晨11時開放前，10多人已在門外等候。退休的陳女士表示，從新聞留意到高球場充滿爭議，特意前來親身了解，「來到才知附近都有好多樓宇，無想像中說的不宜建屋，但如果再起屋又會好密，都好矛盾」。市民賴先生支持開放公園，稱以往只有「權貴」可享用設施，現在「平民百姓」亦可進入。他認為部分土地用作建屋是好事，可幫助劏房戶。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕香港哥爾夫球會 粉嶺高球場 康文署

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