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灣區手記：意外的一天 ／文：尚東美

【明報專訊】來廣州兩年，終於親自遇上交通意外。這天剛坐上滴滴，車行了不夠3分鐘，上天橋時被旁邊一輛打算切線卻又沒注意路况的私家車撞到了，幸好車速不高，只是倒後鏡斷了，車身有刮痕。滴滴司機和對方商討處理事宜，兩架車就停在天橋上，筆者則只能在車內默默等待。

等了十多分鐘，本以為滴滴司機會安排另一架車來接，結果是他開車將筆者載下天橋，再另行叫車。令筆者意外的是，下車後竟收到了付款通知，除了起步價，還按時間收費，結果這程車資是原本行程所需費用的三分之二，但筆者卻還在上車地點僅一街之遙，而且不單要重新叫車等車，再付費用，時間也浪費了，原本不用半小時的行程，最後花了約一小時。

福無重至，回程時因要途經另一地方拿東西，叫車時特別標明了有需要中途停車的地點。原本行程也很順暢，只不過到了中途點取東西後，司機十分無奈地說，不小心按錯按鈕，把訂單結束了。語畢，筆者就收到了付款通知。

「你能不能重新下訂單？」「不可能啊，不一定會分派給你。」無奈之下，司機致電平台尋求解決方法，擾攘了一會，最後平台給了兩個方案：一是筆者重新叫車，二是司機按原本行程載回去，再酌量給餘下車資。兩趟行程要叫4次車，筆者當然接受不了，肯定選第二個方案，但這樣折騰，又花多了半小時。

幾經波折，原本1小時就可以來回的行程，前後花了兩個多小時才回到駐站。筆者雖不迷信，但也不得不說這一天真的是不宜滴滴。但回心一想，如果港人北上打車，遇到類似情况又該如何是好？看來上天是給筆者暗示題目。

文：尚東美

相關字詞﹕滴滴出行 打車 灣區手記 大灣區

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