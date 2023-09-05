大灣區GBA新聞：廣州初代主題樂園 居民集體回憶 世界大觀荒廢經年 今變豪宅地

明報記者 陳子凌

因位處世界大觀園區的東部，這兩幅地亦被稱為世界大觀地皮，建築面積約13.62萬平方米，拍賣底價63.9億元，起始樓面價已達到每平方米4.69萬元，未開拍已躋身廣州住宅最高樓面價前十之列。據了解，競投世界大觀地皮的地產商還包括了保利、潤地（1109）、中海、中鐵建等國企。最終經過23輪競價，越秀地產以68.3億元競得，溢價率約6.88%；成交樓面價每平方米5.02萬元，直接躍升廣州住宅最高樓面價第八位。

仿造世界名建築雕塑 債權糾紛走下坡

除了價錢，該地皮的歷史更具話題性。地皮位於世界大觀園區東部，世界大觀是廣州初代主題樂園，於1995年10月開業，面積達48.9萬平方米，號稱投資額逾6億元。世界大觀標榜以1：1比例仿造世界100多個國家著名建築的雕塑，例如時代廣場、巴黎歌劇院、古希臘劇場、阿拉伯劇場、英國劇場、日本劇場等，再加上綜合遊樂場、水上運動場等遊樂區，是曾經的「羊城十大美景」之一。於1996年鼎盛時期，世界大觀門票賣90元，而當年廣州市職工平均月薪才970元左右，如此票價仍然吸引了不少遊客慕名而來，有指當年月均客流量超過10萬人次，足見世界大觀之盛名。

據早年媒體報道，1997年世界大觀發生債權糾紛，開始走下坡，雖然於2003及2004年，世界大觀兩度外判予其他管理公司經營，但收效均不理想。2005年，債主要求將世界大觀拍賣清償債務，但兩次均流拍；2007年五一黃金周首日，世界大觀遊客不到1000人次，門票雖從90元降價至成人45元、兒童20元，但也挽不回頹勢。禍不單行是，其後世界大觀又發生多次暴力衝突事件，其中於2009年4月因合約糾紛，外判經營的管理公司負責人組織40多人，持槍及魚叉等打砸世界大觀，據當時報道稱當場開了6槍，結果於同年8月，世界大觀無限期停業。

「破敗世界公園」曾再度走紅

停業之後，世界大觀因無人打理，園區雜草叢生，一片頹垣敗瓦，曾風光一時的建築雕塑鏽漬斑斑。有趣的是，2017年一篇題為〈隱匿在廣州，最破敗且有趣的世界公園〉的文章在網上熱傳，鏡頭下世界大觀的廢墟荒林景象意外地勾起市民的懷舊情懷，甚至有人不惜偷偷進入園區拍攝打卡。世界大觀的再度走紅，也令其成為婚紗公司拍攝婚紗照的熱門景點。

2018年，廣州市政府開始醞釀盤活世界大觀，及至2022年4月，天河區土地開發中心與世界大觀公司簽訂收儲補償協議，同年8月整個園區正式被政府收儲。今年3月，廣州市規劃和自然資源局發布《天河區世界大觀地塊控制性詳細規劃修改徵詢意見公示》，擬將世界大觀48.9萬平方米的用地修改為商務／商業用地、二類居住用地和中小學用地等，保留園區內兩個自然蓄水湖泊太陽湖和月亮湖，相關變更於4月底獲批，及至上月，首宗世界大觀地皮成功拍賣，這個荒廢了14年的主題公園，終於正式「功成身退」。