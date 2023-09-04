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【Emily】包括寵物公園步行徑 有停車場 高球場公園今起開放

【明報專訊】政府本月1號收番粉嶺高球場「舊場」32公頃用地，部分劃為公園用途，原定同日向公眾開放，但因超強颱風「蘇拉」襲港延期。康文署噚日宣布，公園經清理颱風引致嘅倒塌樹木後，今日（周一）早上11時開放。Emily同事噚日下晝去睇過，見康文署人員清理緊樹木同枯葉，而以往會員專享嘅球場，噚日已豎立康文署標誌牌，成為大眾可享用地方，場地並有公園地圖和垃圾桶等。有市民唔知延期開放，噚日帶狗去玩，結果白行一趟。

人員昨清理樹木 球場豎康署牌

今日起開放嘅設施包括位於公園北端嘅寵物共享公園及步行徑。根據康文署公園地圖，步行徑路線圍繞草坪範圍，開放時間為早上7時至晚上9時，使用守則就提醒，喺夜間時長者及12歲以下小童宜由成人陪同入場，公園內唔准踩單車或滑板。寵物共享公園則有三部分，開放時間為早上7時至下午6時。

市民可由港鐵上水站B1出口步行約20分鐘，或乘搭巴士或小巴到達公園，公園內設有24小時營運嘅收費公眾停車場，日泊時租14元。而按照康文署嘅遊園地圖，公園內暫只有「流動洗手間」。不過，由於用地要借番畀香港哥爾夫球會籌備兩項國際賽事，公園下周一（11日）起又會暫停開放，直至11月15日球會歸還場地。

相關字詞﹕香港哥爾夫球會 粉嶺高球場 康文署

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