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劉佩玲：內地客增 冀理賠更方便

【明報專訊】近年內地人選擇來港買個人保險產品的趨勢持續上升，但內地數據出境受規管，香港保險公司在處理相關保單時面對不少困難。香港保險業聯會行政總監劉佩玲接受本報專訪時表示，內地投保人如因病求醫，現需要自行將醫療紀錄帶到香港，業界需花時間查核，而在內地居住的港人在申索本港醫療保險賠償時，亦同樣有困難。劉佩玲期望日後本港與內地可建立便利渠道，容許業界在得到投保人同意下，可直接向內地醫療機構取得證明文件，處理索償會更方便。

據保監局統計，自2005年4月起，本港保險公司向內地訪客發出、至上月底仍有效的個人保單有逾220萬份；在今年首6個月，內地訪客個人新做保單逾9萬張，涉及保費約319億港元，佔同期整體業務1031億元的31%；其中第二季新做保單數目及保費，分別較首季增長63%及1.3倍，若從產品類型看，次季新做保單涉及保費金額，亦普遍較首季有明顯升幅（見圖），反映愈來愈多內地客來港買個人保險。

劉佩玲稱，本港危疾、醫療保險等受內地人歡迎，客戶投保時保險代理一般會按「摯誠原則」，信任顧客提供的資料而批核，但處理索償時，以醫療保險為例，投保人須提供住院證明及以往的健康報告，才可申請理賠。

有客省外就醫 盼全國通行

劉指出，如內地投保人在港接受醫治，保險公司可直接向醫院查核醫療紀錄，但若投保人入住內地醫院，保險公司則要依賴投保人自行提供資料，保險公司須花額外成本查核文件，「這個人（客戶）、醫院是否真的？他是否真的有事？這些都要時間，亦要另外投入資源去做」。她表示，現時本港保險公司做法，一般只接受內地達某級別醫院的醫療費用索償，並按相應醫院文件的規格等，核實真偽。

因此，劉佩玲期望兩地政府可就醫療紀錄南下建立機制，容許保險公司在取得投保人同意的前提下，向內地醫療單位查核病人相關資料，協助理順申索賠款流程。現時特區政府以大灣區為框架與內地洽商「數據南下」，劉指出，部分投保人或在上海、北京等地就醫，期望日後在機制運作暢順後，數據南下安排可進一步擴至內地其他地方。

方便北上養老 減社會負擔

引入內地醫療數據除有助業界為內地人核保，亦有助紓緩本港社會問題。劉佩玲稱，特區政府鼓勵長者到內地養老，但不少長者憂慮在內地如何處理醫療開支；她期望日後在香港投保的長者，退休後若考慮北上居住，在內地一旦有醫療需要，同樣可在獲知情及同意下，讓香港保險公司查核醫療紀錄。她認為政策若可以落實，有助鼓勵港人北上安老，減輕本港人口老化帶來的社會壓力。

助釐定保費 推動產品創新

除醫療數據，劉佩玲亦冀爭取其他社會數據「南下」，助本港保險業界更精準釐定保費及建立風險模型，例如內地居民出行習慣、交通數據等。她解釋，精算師設計保險產品時須計算一系列數據，以決定特定人群或年齡層人士的投保價格，然而業界現時只知香港情况。她舉例，本港有保單服務與大灣區相關，例如上月推出的「港車北上」，若未能取得內地數據，難精準釐定保費。

另外，保險公司亦需數據助建立風險模型，劉期望日後可與內地氣象、渠務、交通等部門建立機制，取得數據。她說，香港保險業聯會與天文台有合作關係，例如每當有颱風襲港，會結合天文台及保險業聯會數據計算公共經濟損失，建立風險模型，日後若可取得大灣區天災相關數據，在港分析，業界可建立地域更廣闊的風險模型，促進產品創新、就減低風險作出建議。

（數據過河系列三）

相關字詞﹕醫療保險 保監局 保險業聯會 數據過河

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