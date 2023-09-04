黃王慈明：盼設機制 投資數據可經港出境

香港不少跨國基金公司業務涵蓋大中華及亞洲市場，黃王慈明指出，基金公司作為金融機構，受各地法規監管，故數據出境「不是nice to have（有就更好），而是must have（必須要有）」。

內地客身分難審核

礙企業規管

她解釋，海外總公司須知悉內地業務的股票交易紀錄，整合後披露持倉比例，以確認是否多於監管上限；在反洗黑錢（AML）機制方面，基金公司要接洽新客戶，須作身分驗證（KYC）、確認資金來源、買家是否在黑名單上、是否政治公眾人物（PEP）等。她形容現時「痛點」是受限於內地個人資料法規，難查核內地潛在客戶資料。

市場研究受限 投資趨保守

黃太續稱，部分基金公司會在內地設辦公室研究當地市場，當中涉宏觀分析及企業資料，但現時難將資料送到海外辦事處。她指出，投資研究未能出境，將令投資者對投資內地變得保守，「如果（內地）目的是引入資金，但有些研究的數據卻未能出境，那投資者何來去投呢？」海外總部未能完整掌握內地分部業務，包括財政、營運狀態等，會影響投放內地資源的比例。

內地有多條法規及管理辦法規範「重要數據」出境，包括《網絡安全法》及《數據安全法》等，但黃太認為何謂「核心數據」、「敏感數據」等的定義仍待釐清，前者是否「完全出唔到境」、後者「是否要作安全評估」等，「在一些很基礎的問題上其實未有答案」；她引述業內人士與內地監管機構接觸經驗，不少資料被視為「重要數據」，但仍待共識；她舉例，從企業總部角度，分公司營運數據、買賣A股或債券等交易數據，以及員工資料均是「重要數據」。

「敏感數據」定義待釐清

基金公司在內地另須遵守行業法規，她以《公開募集證券投資基金管理人監督管理辦法》為例，包括外資股東在內，須保持經營管理獨立、建立客戶關鍵信息（即資料）隔離制度，為跨國公司滿足海外信息披露的監管要求，增添額外挑戰。

黃太稱，理解內地顧慮數據出境風險，但認為若過度限制，亦會窒礙內地資本市場發展。她舉例，內地A股「炒風很厲害」，證監部門多次提及擴闊投資者基礎、引進更多長線資金穩定市場；另外愈來愈多環球投資者重視「環境、社會和企業管治」（ESG）數據，包括碳排放、天災數據等，若市場資訊披露不足，海外投資者或轉向其他市場。

資科辦正與國家網信辦洽商「數據南下」細節，黃太期望特區政府可讓內地明白國際市場重要。她建議行業數據來港後，可藉簡易方式輸出境外，若行業數據僅在香港止步，價值不大。她期望即使首階段未可落實，亦可提出路線圖。她打趣說：「政府常說希望『說好香港故事』，我們都想告知外界，如要透過香港做，可更方便一些。」

（數據過河系列三）