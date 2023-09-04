港大膝關節置換新法 減手術後疼痛助康復

七成患者出院毋須往復康機構

是次研究結果已發表於期刊《骨與關節外科雜誌》。隨機臨牀試驗研究於2018年4月至2022年1月進行，178名病人被分配到4類注射組別。結果顯示，IVSPAS有較顯著鎮痛效果，且在康復過程中，使用該新療法的患者於手術後首日行走距離平均超過30米，較注射安慰劑的病人多10米，且有67%接受新療法的患者能出院返家，不用前往復康機構，安慰劑組別中，直接出院的病人則佔38%。

74歲的郭先生退休前為工模技術員，需長時間彎腰工作和搬重物，上月25日接受左膝全膝關節置換手術，並採用上述新療法，他說無明顯痛楚，術後第四日出院便可落樓散步、購物等。

港大醫學院臨牀醫學學院矯形及創傷外科學系臨牀副教授陳秉強表示，早前有研究在全膝關節置換術後採用靜脈類固醇注射或關節局部類固醇注射，新療法則更進取，採取「雙類固醇」注射。他說新療法在手術過程中注射類固醇，控制炎症以控制痛症，希望把握術後首幾日關鍵時期，有效紓緩術後疼痛，亦能縮短病人住院時間。