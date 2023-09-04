填表集意見 李立峯指「似限制表達」

本報查詢收集意見數量、正反意見佔比，以及為何以問卷形式收集意見，發展局回覆稱，正分析及整理意見，會適時公布，但未有回應收集意見方式及原因。

據《條例》「意見收集表格」顯示，表格僅供年滿18歲人士填寫，並由益普索（Ipsos）提供及處理；表格提供的個人資料將供發展局授權第三方獨立市場研究公司，用於就《保護海港條例》修訂建議意見收集及任何直接相關用途。

本報記者統計，扣除個人資料部分，問卷共17條問題，包括問市民是否同意修例，並豁免「非永久性填海」，毋須證明有「凌駕性公眾需要」，以及詢問市民認為「哪種小型海港改善工程類別應獲豁免，不需要證明有『凌駕性公眾需要』」等問題。

倡正式做民調更理想

中大新聞與傳播學院教授李立峯回應本報查詢稱，當局今次採用問卷形式非一般做法，不能說沒作用，但傾向似網絡調查，不屬非常具說服力的民意表達方式。他續稱，一般會在諮詢中表達意見的市民，通常較關注該議題，政府若期望聽到市民實質意見，不如正式做民調。

他又指問卷涉「好技術的問題」，如問題包含「凌駕性公眾需要」字眼，一般市民難理解，難肯定市民是答到問題還是存疑，這形式「好似有意無意地限制市民表達」。