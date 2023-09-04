城規海港例精簡 學者議員指削公眾參與

發展局：增彈性 不涉削權

9月生效的《城市規劃條例》修訂，透過精簡及縮短程序法定時限、省卻性質相近的程序等，縮短發展時間，一般項目由「生地」變「熟地」將由最少需時6年減至4年。至於維港一帶的填海工程則受《保護海港條例》規限，須有「凌駕性公眾需要」，但新修訂建議將放寬小型工程。

學者憂開大門 准更多填海

港大社會科學院前院長卜約翰稱，整體而言政策削弱公眾政治參與度，強化政府權力。他以《保護海港條例》為例，目前政府已可根據《條例》申請海港改善工程，難理解為何仍需修例。他指日後負責審批填海工程的官員正竭力免除《條例》所加限制，即使他們表明政府未來不會啟動大型填海工程，但目前市民及社會不信任政府，承諾令人質疑。

他又擔心容許小型工程批核如同打開大門，日後會容許其他填海工程。至於精簡城規條例方面，他雖同意精簡條例，但認為不應減低公眾參與度。

立法會發展事務委員會委員林筱魯指上述的修訂，均視乎「把尺如何量度」。他以精簡城規條例為例，城規會不屬諮詢組織，有建議的權力，但最終仍需將審批的草圖呈交行政長官及行政會議核准，換言之決定權一直在政府手中，不存在削弱城規會的權力。

林筱魯：一向決定權在行會

不過，林筱魯指某種形式的公眾發聲仍有需要，認同精簡程序後，無可否認壓縮市民參與的時間，如公眾對個別項目有異議，政府堅持推行，則會造成觀感不理想。

本土研究社成員陳劍青認為精簡城規程序的意義不大，因當局原意為加快社會發展，但按照目前人口推算，可見本港未來房屋需求不如政府的大。他續稱，精簡程序後不但令政府集權，發展商亦維持自主權，如可自行決定囤地或是否發展土地，指條例拆牆鬆綁後，如同「幫了」發展商。

本研社：修例「幫了發展商」

發展局回應查詢表示，修訂後的《城市規劃條例》精簡和優化制訂圖則和規劃申請的程序，並不會改變城規會的角色或減弱其權力。該局續稱，未修例前，行政長官會同行政會議只可一次過核准整張草圖，令過往曾出現因草圖內某項修訂具爭議，導致同一草圖內其他不具爭議的修訂被延遲，故引入局部核准的機制，可增加城規工作的彈性。

《保護海港條例》方面，發展局稱修例建議規模較小的海港改善工程由司長審批，可拆牆鬆綁，精簡審批程序，重申不涉及削減部門或其他機構的權力，並獲得立法會、海濱事務委員會大部分委員支持。

明報記者 區慧盈