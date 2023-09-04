酒樓稱爆玻璃 民主黨晚宴六度撤訂 羅健熙質疑食肆遇外來壓力 指無礙參選與否決定

啟德宴會中心：受颱風吹襲

民主黨昨日表示，宴會中心昨通知他們宴會廳玻璃窗在颱風吹襲後出現裂痕，需暫停營業維修，籌款晚宴被迫取消，該黨對造成不便致歉。籌款晚宴原定於九龍倉集團旗下尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店舉行，惟酒店上周突然通知需取消預訂，沒有解釋原因，民主黨遂轉到啟德郵輪碼頭宴會中心舉行，最終仍未能成事。

羅健熙表示，食肆由始至終均知悉預訂方為民主黨，一直非常配合，質疑直至晚宴舉行在即，才以「奇怪原因」，甚至不交代原因而取消預訂。他指出，食肆突然取消已預訂酒席罕見，同類情况過去一年再三發生（見表），反映很可能是面對外部壓力。翻查資料，今次是民主黨過去一年第六次遭撤訂。羅批評「屢遇到種種小動作，向食肆、商界施壓，阻撓一個正常社團的晚宴聚會」，對本港開放、自由、包容的社會氛圍構成負面影響，不過他難以估計壓力來自何方。

區會可入閘否 羅：從來沒把握

郵輪碼頭宴會中心由萬通集團董事羅啟邦今年接手經營，他身兼旅遊業議會理事會成員，去年獲政府委任為旅遊業監管局成員，亦是旅遊界選委。

區議會選舉將於12月舉行，民主黨是否派人參選未有定案，對於今次事件會否影響參選決定，羅健熙強調民主黨的想法和判斷不會因為個別事件而改變，「我們已討論幾個月，不會因為這件事，而對我們的判斷有很大影響」。他分析，今次籌款晚宴告吹反映民主黨的政治空間仍然狹窄、未有放鬆。至於如何評估參選的「入閘」機會，他說該黨從來沒有任何把握。

民主黨自8月初聯絡全港近60間食肆預訂酒席，當中逾10間願意承辦，不過羅健熙稱短期內不會另訂日子舉行籌款晚宴。他說黨內財政困難，會努力節流，不排除隔一段時間再辦宴。

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