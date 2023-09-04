涉傀儡戶口洗錢3億 拘假投資集團19人

【明報專訊】警方上周三（8月30日）起一連兩日採取行動，搗破以低風險、高回報作招徠的詐騙集團，拘捕12男7女，年齡由25至42歲，包括集團主腦、骨幹及傀儡戶口持有人，部分人有黑社會背景。該集團主要誘騙事主作倫敦金及虛擬貨幣的虛假投資，至少25人誤墮陷阱，共損失約400萬元。行動中警方阻截集團轉移150萬犯罪得益。案件涉及逾50個傳統及虛擬戶口，該批傀儡戶口曾共處理約3.2億元不明來歷款項，遠超警方已知該騙案的金額，將繼續追查集團及相關戶口是否涉其他騙案及不法活動。
東九龍總區重案組聯同商罪科上周三展開代號「衛戰」行動，搜查九龍甲級寫字樓1個單位及19個住宅單位，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢拘捕19名男女，檢獲大量與詐騙活動有關的客戶投資協議書、對答台詞、6部電腦、約30部手機、現金及5隻名貴手表等。
誘買倫敦金虛幣 25人被騙400萬
初步調查相信集團去年6月至今年8月營運投資公司作幌子，租用商廈辦公室及設網站，以隨機致電方式推銷倫敦金及虛擬貨幣投資項目，訛稱低風險高回報，誘騙事主存入款項於虛假投資應用程式買賣，或簽署授權予「資深投資經紀」操控。集團會製造不同賺或蝕的情景，再誘騙事主擴大盈利或追回損失，當事主欲取回本金則以不同藉口拒絕，甚至要求先付高昂手續費。事主損失金額由數萬至100萬元不等。