涉傀儡戶口洗錢3億 拘假投資集團19人

東九龍總區重案組聯同商罪科上周三展開代號「衛戰」行動，搜查九龍甲級寫字樓1個單位及19個住宅單位，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢拘捕19名男女，檢獲大量與詐騙活動有關的客戶投資協議書、對答台詞、6部電腦、約30部手機、現金及5隻名貴手表等。

誘買倫敦金虛幣 25人被騙400萬

初步調查相信集團去年6月至今年8月營運投資公司作幌子，租用商廈辦公室及設網站，以隨機致電方式推銷倫敦金及虛擬貨幣投資項目，訛稱低風險高回報，誘騙事主存入款項於虛假投資應用程式買賣，或簽署授權予「資深投資經紀」操控。集團會製造不同賺或蝕的情景，再誘騙事主擴大盈利或追回損失，當事主欲取回本金則以不同藉口拒絕，甚至要求先付高昂手續費。事主損失金額由數萬至100萬元不等。