輸勞計劃新舊混合 私人院舍批阻舊人續期

「特別計劃」批千配額

輸護理員申請超額逾倍

對於業界反映情况，社署回覆本報稱，鑑於特別計劃配額有限，跨部門聯絡小組必須按已公布原則，以先到先得方式審批申請，確保所有申請均獲公平處理；在保障本地工人優先就業前提下，未能在第一輪獲批申請配額的院舍應積極考慮招聘本地人手，以確保院舍服務得以維持，保障長者住客福祉，如確實有需要，院舍可在第二輪申請期及時提交申請。

以往私營安老和殘疾院舍可經勞工處「補充勞工計劃」申請輸入護理員，港府今年6月推出特別計劃准許所有類別院舍申請，繞過勞顧會審批，另設審批機制；社署署長會諮詢由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組意見，以決定每宗申請可輸入人數。特別計劃配額上限7000人，計及現有4000個輸入護理員，冀額外輸入3000人。

據社署數字，370間院舍於首輪特別計劃遞交配額申請，私營及自負盈虧院舍佔71%，餘下為津助及合約院舍，共申請輸入2162個配額（見表）。私營及自負盈虧院舍、津助及合約院舍分別獲批輸入配額652和351個，佔各自申請配額約45%和49%。

社署籲聘港人 增配額適時檢討

安老協會促已輸勞院舍優先

社署稱，上月28日已發信通知院舍申請結果，第二輪則於本月28日至10月11日接受申請，提供約千個配額。至於會否考慮增加配額，社署稱政府會持續監察輸入護理員的需求，適時檢討。

安老服務協會主席陳志育表示，不少私院過往循補充勞工計劃輸勞，已建立固定照顧團隊，惟不少在首輪特別計劃未獲批輸入護理員配額，意味現有外勞未能續期，將影響人手和服務，短期亦難在本地招聘合適人手，後果嚴重。他批評新舊計劃銜接出問題，政府應檢討並「補鑊」，「新舊申請不應混埋一齊」，審批時應優先考慮原已輸勞的院舍。他說其院舍首輪沒申請，下輪才為現有外勞申請續期，又指首輪超額申請，反映配額不夠。

另外，補充勞工優化計劃今起接受申請，准輸入26個非技術或低技術工種外勞兩年。勞福局長孫玉菡昨稱，勞顧會勞方代表特別關注的10個工種如文員及售貨員，勞工處會特別安排資深員工審視申請，冀做得更謹慎及穩妥。

明報記者 陳柔雅