明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

擬今年底在港推出 攻食肆超市便利店

【明報專訊】Haofood是香港貿發局主辦的第六屆「創業快綫」的20家入圍初創企業之一，今年8月亦有在貿發局的「美食商貿博覽」中參展。以記者所見，該公司的植物雞肉產品吸引到馬來西亞和印尼華裔商人的興趣。

馬來西亞連鎖素食咖啡廳「海南鄉」共同創辦人黃鏡維表示，該公司有7間分店，提供的食物全是素食，包括素海南雞飯，預料今年內可以擴充至10間分店。現時，該公司使用的植物肉全部都是由大豆蛋白質製成，他們也想嘗試一下，以花生蛋白質製造的植物雞肉的像真度會否更高。此外，該公司現時購入的植物肉全部都經過比較多的調味，但他們希望採購未經調味的植物肉來自行調味。所以，他們特別有興趣試用Haofood的無添加「手撕植物雞肉」。

Haofood International總經理郭衍輝表示，在新加坡後，將會優先開拓香港市場，最快今年底成事，其次是馬來西亞、澳洲和泰國。暫時也計劃專攻B2B客戶，包括連鎖食肆、超市和便利店等。

Haofood由成立至今推出的產品，暫時全部以花生蛋白質製造的植物雞肉。據悉，該公司正在研發中、快將推出的植物點心系列，包括小籠包、叉燒包、餃子等，也會採用大豆蛋白質來製造植物豬肉。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞