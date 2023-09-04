擬今年底在港推出 攻食肆超市便利店

馬來西亞連鎖素食咖啡廳「海南鄉」共同創辦人黃鏡維表示，該公司有7間分店，提供的食物全是素食，包括素海南雞飯，預料今年內可以擴充至10間分店。現時，該公司使用的植物肉全部都是由大豆蛋白質製成，他們也想嘗試一下，以花生蛋白質製造的植物雞肉的像真度會否更高。此外，該公司現時購入的植物肉全部都經過比較多的調味，但他們希望採購未經調味的植物肉來自行調味。所以，他們特別有興趣試用Haofood的無添加「手撕植物雞肉」。

Haofood International總經理郭衍輝表示，在新加坡後，將會優先開拓香港市場，最快今年底成事，其次是馬來西亞、澳洲和泰國。暫時也計劃專攻B2B客戶，包括連鎖食肆、超市和便利店等。

Haofood由成立至今推出的產品，暫時全部以花生蛋白質製造的植物雞肉。據悉，該公司正在研發中、快將推出的植物點心系列，包括小籠包、叉燒包、餃子等，也會採用大豆蛋白質來製造植物豬肉。